Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 22 au 24 mars

Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à faire pour ce week-end du 22 au 24 mars.

Sport, brocante et braderie... Lyon Capitale vous propose quelques idées de sorties pour ce quatrième week-end de mars.

Week-end sportif au Salon du randonneur

Avis aux amateurs de nature et d'activités en plein air ! Le Salon du randonneur s'installe à Cité Internationale de Lyon du 22 au 24 mars. Avec plus de 450 exposants, l'événement à de quoi satisfaire tout le monde. Le salon permet aux exposants de présenter les dernières tendances en matière de randonnée, de trekking et de cyclisme. C'est aussi l'opportunité d'assister à des conférences, d'échanger avec des experts et de dénicher l'équipement idéal pour vos prochaines aventures en plein air.

Tarifs : 7 euros (gratuit pour les moins de 12 ans).

Courir le Lyon Urban Trail pour les plus sportifs

La 16ᵉ édition du Lyon Urban Trail se déroule ce dimanche 24 mars à Lyon. Une fois de plus, l'évènement propose de nombreux itinéraires pour les débutants comme les experts. Les participants peuvent ainsi courir 8 à 37 kilomètres à travers la capitale des Gaules.

Tarifs : 18 à 49 euros.

Le retour des brocantes

Avec l'arrivée des beaux jours, les brocantes font leur grand retour à Lyon et aux alentours. Le Taille-Crayon, situé quartier des Gratte-Ciel à Villeurbanne, organise une grande brocante. L'occasion de dénicher des objets, vêtements et décorations à petits prix. Pour en profiter, rendez-vous dès ce vendredi de 12 à 21 heures et samedi de 16 h 30 à 21 heures. Entrée libre.

La librairie du Premier Film organise sa braderie

Samedi 23 mars, la Librairie du Premier Film, située dans le 8e arrondissement de Lyon, organise sa grande braderie dès 11 heures et jusqu’à 19 heures. L’occasion pour les passionnés et les curieux de dégoter des livres, magasines, DVD et blu-ray à prix cassés. L’entrée est gratuite !

9e édition du Children of the Drum au Sucre

Pour son 9e anniversaire, le Sucre promet une nuit déjantée avec son évènement Children of the Drum. De 23 heures à 5 heures du matin, les DJ Nickodemus, Pablo Valentino et DJ Paulao vont se succéder pour faire danser les Lyonnais jusqu’au bout de la nuit. Au programme, musique brésilienne et House pour réveiller le quartier de la Confluence.

Tarifs : 11 à 15 euros.

