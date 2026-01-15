Mobilisation des agriculteurs : à quoi s'attendre ce jeudi à Lyon

Ce jeudi 15 janvier, des agriculteurs venus de toute la région convergent vers Lyon pour protester contre l'accord Mercosur. Des perturbations sont à prévoir sur les routes.

Les agriculteurs haussent d'un ton ce jeudi 15 janvier. Après avoir allumé des feux de la colère dans le département du Rhône la semaine dernière, les syndicats agricoles FNSEA et les Jeunes Agriculteurs appellent à une mobilisation régionale d'ampleur. Ce matin, des agriculteurs venus de l'ensemble de la région convergent vers Lyon en convois de tracteurs.

Deux rassemblements sont prévus dès 10 h 30, devant l’ANSES à Gerland et la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes aux Brotteaux. Les syndicats devraient ensuite converger sur le quai Augagneur et prendre la direction de la préfecture. Sur place, les agriculteurs mobilisés feront part de leur désaccord concernant l'accord UE-Mercosur et réclameront des mesures concrètes de la part du gouvernement.

Plusieurs axes routiers perturbés

En raison des différents cortèges de tracteur prenant la direction de la Métropole, les axes routiers avoisinant Lyon sont perturbés depuis 9 h ce jeudi. Depuis Brignais, les agriculteurs emprunteront l'A 450, l'A7, la D383, puis le secteur de Gerland. Depuis la Tour de Salvagny les tracteurs devraient circuler sur l'A89, l'A6, la M6, le tunnel de Fourvière avant de rejoindre Lyon par le quai Gailleton. Enfin, l'A42, le boulevard Laurent Bonnevay, le boulevard Stalingrad et plusieurs rues de Lyon devraient être perturbés par les tracteurs en provenance de Beynost.

La préfecture du Rhône indique que les forces de l'ordre seront mobilisées "pour sécuriser les trajets de l'ensemble des usagers de la route." Les automobilistes sont néanmoins appelés à anticiper leurs déplacements.

