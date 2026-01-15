Basé dans le 6e arrondissement, le médecin généraliste Dr Benoît Saint-Paul a été mis en examen pour " infractions à caractère sexuel" à l’encontre de plusieurs patientes.

Un médecin généraliste dont le cabinet est situé dans le 6e arrondissement de Lyon, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour " infractions à caractère sexuel" à l’encontre de plusieurs patientes.

Selon Actu Lyon, qui a révélé l'affaire ce mercredi 14 janvier, le docteur Benoît Saint-Paul faisait l'objet d'une information judiciaire ouverte par le Parquet de Lyon. Son cabinet où il exerçait en libéral avait été scellé par la police le 18 décembre dernier, dans le cadre d'une commission rogatoire : "Dans le cadre de cette procédure, ce médecin a été mis en examen pour des infractions à caractère sexuel à l’encontre de plusieurs patientes et se trouve actuellement placé sous contrôle judiciaire comprenant notamment une interdiction d’exercer l’activité professionnelle de médecin", a précisé le parquet au média.

Les investigations se poursuivent sous l'autorité d'un magistrat instructeur.

