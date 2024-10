Depuis lundi 21 octobre, l'avenue Rockefeller à la frontière des 3e et 8e arrondissements de Lyon est passée à sens unique dans le cadre de l'expérimentation d'un plan de circulation pour la Voie Lyonnaise N°12. Mais ce changement agace les riverains. Un collectif a prévu de déposer un recours en contentieux.

En ce dimanche après-midi, le ciel clément et les températures douces ont donné envie à quelques cyclistes de découvrir le nouveau tracé de la Voie Lyonnaise N°12. Depuis lundi 21 octobre, il est expérimenté sur une partie de l'avenue Rockefeller, passée à sens unique pour l'occasion. Mais la tranquillité de ces cyclistes est dérangée par le passage d'une poignée de voiture, qui empruntent l'avenue malgré l'interdiction.

Si certaines voitures contournent sans scrupule les blocs de béton installés à l'angle avec le boulevard Pinel, d'autres se retrouvent nez à nez devant les panneaux d'interdiction et hésitent avant de finalement rebrousser chemin. Une situation qui entraîne des embouteillages notamment aux heures de pointe, en semaine ; et qui démontre "la très mauvaise de préparation de l'expérimentation" selon Hélène Baronnier, présidente de l'association "J'aime Montchat".

Au bout de l'avenue Rockefeller, quelques voitures contournent les blocs de béton en passant sur la voie de tramway. @LD/Lyon Capitale

Un plan de circulation "pas du tout approprié"

En plus de ne pas être respectée, la mise à sens unique n'a pas de sens aux yeux de l'association J'aime Montchat, réunie en collectif avec le Comité d'intérêt local de Montchat (CIL) et l'association amicale du parc de Chaussagne. "Ce n'est pas du tout approprié pour cette avenue qui dessert plusieurs hôpitaux et pas des moindres", s'exclame Hélène Baronnier. "Les professionnels de santé, les malades et leurs accompagnants vont devoir faire deux kilomètres de détour", déplore-t-elle. Certains soignants lui auraient même confié qu'ils n'iraient pas travailler s'ils avaient une heure de bouchons pour venir.

Sans dénigrer l'intérêt des Voies Lyonnaises, la présidente de l'association déplore un changement "trop radical" et "un problème de méthode". "On aurait pu mettre la piste cyclable sur le trottoir, quitte à supprimer des places de stationnement ou à abattre des arbres. C'était possible de faire coexister tout le monde sur l'avenue", estime-t-elle. Avec la mise à sens unique de l'avenue, elle redoute que les voitures ne se déversent sur d'autres rues, rompant avec le calme habituel de ce quartier.

Vers un recours en contentieux

Convaincues de l'inadéquation de ce plan de circulation, les trois associations avaient transmis en août un recours gracieux à la Métropole de Lyon. Mais celui-ci est resté sans réponse deux mois plus tard, signe de "rejet implicite". Désormais, le collectif envisage de "faire un recours en contentieux devant le tribunal administratif". A travers ce recours, les associations espèrent obtenir des études d'impact fondées, incluant notamment l'avis des pompiers et des hôpitaux et centres médicaux du quartier. L'objectif à terme serait de suspendre l'expérimentation qui doit durer jusqu'en juin 2025.