Jeune de 19 ans tué à Vaulx-en-Velin : un suspect arrêté en région parisienne

Un suspect a été interpellé en région parisienne ce mercredi, près de 10 jours après la mort par balle d'un jeune homme à Vaulx-en-Velin.

Mercredi 16 avril, un jeune homme suspecté d'un meurtre a été interpellé par la police judiciaire de Lyon à son domicile de Taverny en région parisienne indiquent nos confrères de BFM Lyon. Âgé de 18 ans, il est suspecté d'avoir tué par balle un jeune homme de 19 ans le 7 avril à Vaulx-en-Velin dans la banlieue de Lyon.

Selon BFM, l'individu arrêté ,n'a pas de casier judiciaire et n'est pas non plus connu des services de police. Il aurait pu être recruté sur les réseaux sociaux. Pour rappel, ce meurtre avait eu lieu chemin des Barques en pleine après-midi. L'hypothèse d'un meurtre sur fond de trafic de stupéfiants est privilégiée.