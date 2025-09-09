Lyon : le pavillon T de l'hôpital Edouard Herriot bientôt ouvert au public

Le nouveau pavillon T de l'hôpital Edouard Herriot (3e) accueillera ses premiers patients le 15 septembre prochain.

Après deux ans de travaux, le pavillon T de l'hôpital Edouard Herriot (3e) accueillera ses premiers patients lundi 15 septembre.

Le nouvel espace regroupera désormais : les urgences dentaires, l'unité de chirurgie et de médecine orales, la permanence d'accès aux soins de santé dentaire et un hôpital de jour pluridisciplinaire en pédiatrie.

A noter que l’hôpital de jour gériatrique proposera une prise en charge en cardio-gériatrie, puis progressivement d’autres filières (orthopédie/ostéoporose, oncologie, plaies chroniques, évaluation de la fragilité, suivi de comorbidité) et des ateliers d’éducation thérapeutique du patient.

