Actualité
Hôpital Edouard Herriot. © Nadège Druzkowski

Lyon : le pavillon T de l'hôpital Edouard Herriot bientôt ouvert au public

  • par Loane Carpano

    • Le nouveau pavillon T de l'hôpital Edouard Herriot (3e) accueillera ses premiers patients le 15 septembre prochain.

    Après deux ans de travaux, le pavillon T de l'hôpital Edouard Herriot (3e) accueillera ses premiers patients lundi 15 septembre.

    Le nouvel espace regroupera désormais : les urgences dentaires, l'unité de chirurgie et de médecine orales, la permanence d'accès aux soins de santé dentaire et un hôpital de jour pluridisciplinaire en pédiatrie.

    A noter que l’hôpital de jour gériatrique proposera une prise en charge en cardio-gériatrie, puis progressivement d’autres filières (orthopédie/ostéoporose, oncologie, plaies chroniques, évaluation de la fragilité, suivi de comorbidité) et des ateliers d’éducation thérapeutique du patient.

