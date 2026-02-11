TCL : le métro D perturbé à Lyon, la reprise estimée à 17 h

Le métro D circule partiellement ce mercredi à Lyon en raison d'une panne indiquent les TCL.

La ligne D du métro est à l'arrêt depuis 14 h 51 ce mercredi à Lyon indique TCL qui évoque "un défaut du système électrique impactant les voies entre les stations Monplaisir et Grange Blanche".

La ligne D circule uniquement entre Gare de Vénissieux et Grange Blanche. "Afin de garantir la continuité des déplacements, une flotte de bus relais a été déployée entre Gare de Vaise - Gérard Collomb et Grange Blanche, permettant ainsi de pallier l'interruption temporaire de la ligne", ajoute TCL.

La reprise du trafic est estimée à 17 h.