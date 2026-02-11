Actualité
Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
Image d’illustration. Ligne du métro B à Lyon. ©Flora Chaduc

TCL : des nouvelles rames sont arrivées sur la ligne B du métro à Lyon

  • par Romain Balme

    • Les "rames doubles" vont permettre d'accueillir plus de passagers et de leur proposer une offre de confort. Une avancée qui s'inscrit dans un plan de modernisation du métro Lyonnais.

    Le métro lyonnais continue sa transformation. Après une phase d'essai en novembre 2024 qui s'est avérée concluante, Sytral mobilité lance la circulation des "unités multiples" autrement appelées rames doubles sur la ligne B. Ces nouveaux équipements acquis pour un montant de 175 millions d'euros sont équipées d’un système de ventilation réfrigérée, chaque rame peut transporter jusqu'à 305 passagers dont 64 assis.

    A noter que l'arrivée d'une rame double sera notifiée par un rappel sonore ainsi que sur le panneau d'information voyageurs. Trois rames doubles circulent sur la ligne B, en horaires de pointe la semaine hors vacances scolaires (7h30- 9h30 ; 16h-22h ; un tous les quarts d’heure environ).

    Une modernisation de grande ampleur

    Cette avancée s'inscrit dans un plan de transformation de grande ampleur du métro lyonnais. Depuis 2021, Sytral a notamment investi plus de 650 millions d’euros pour moderniser, rénover et entretenir le réseau. Par exemple, la ligne B a connu de nombreuses modifications avec l'arrivée en 2022 des nouvelles rames automatiques sans conducteur entre Charpennes et Gare d’Oullins. Ainsi que la mise en service, en 2023, du prolongement de la ligne jusqu’à Saint-Genis-Laval.

    La ligne B va encore bénéficier d'amélioration, avec notamment le remplacement des automates de conduites. Fin du chantier prévue pour 2030.

