illustration pluie / Photo: Pixabay
@Pixabay

Météo : une journée pluvieuse accompagnée de fortes ravales de vent ce jeudi à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • Le vent s’intensifie ce jeudi 12 février à Lyon, avec de fortes ravales de vent attendues dans la journée. Les averses seront nombreuses, mais les températures restent douces avec 13 degrés. 

    La tempête Nils touche la région Auvergne-Rhône-Alpes, c’est donc une journée pluvieuse et venteuse qui attend les Lyonnais ce jeudi 12 février.

    Les averses sont, en effet, déjà fortes ce matin et sont accompagnées de rafales de vent d’environ 25 km/h. Côté températures, elles sont déjà douces avec 10 degrés. 

    La météo restera agitée au cours de la journée, bien que la pluie se fasse moins présente et que le mercure grimpe jusqu’à 13 degrés. Le vent sera toutefois prononcé avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h au cours de la journée. 

