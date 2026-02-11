Actualité
gendarme
Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Saint-Romain-en-Gier : trois cambrioleurs interpellés après avoir défoncé la devanture d'un bar-tabac

  • par La rédaction

    • Trois personnes, dont deux mineurs, ont été interpellées à Sant-Romain-en-Gier dans la nuit du 29 au 30 janvier. Deux ont été placées en détention provisoire.

    Dans la nuit du jeudi 29 janvier vers 23 h 30, un gérant de bar-tabac à Saint-Romain-en-Gier a alerté la gendarmerie après avoir entendu un bruit violent suivi du déclenchement de l'alarme de son commerce. Sur place, il a aperçu trois individus qui ont pris la fuite après avoir bloqué leur véhicule, volé quelques jours plus tôt, dans la devanture du tabac sans emporter de butin.

    Le centre opérationnel de la gendarmerie a rapidement diffusé les informations. Un appel signalant des individus à pied sur l'autoroute a permis de faire le rapprochement. Le PSIG de Givors est intervenu et a interpellé quatre personnes dans un véhicule. Trois individus ont été mis en cause, dont deux mineurs, après des investigations ayant déjoué de fausses identités. La mesure de garde à vue du quatrième a été levée.

    À l'issue des gardes à vue, deux suspects ont été déférés devant les tribunaux de Lyon et de Bourg-en-Bresse, où ils ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement. Le troisième a été convoqué devant le tribunal de Saint-Étienne en avril prochain.

    Faire défiler vers le haut