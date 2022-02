Métropole de Lyon : Yggdrasil, le festival où se côtoient les mondes imaginaires et imaginables (photos)

Durant tout le week-end du 12 au 13 février, le festival Yggdrasil se tient à Eurexpo (Chassieu, commune de la métropole de Lyon). Un événement qui offre à tous, petits et grands, la possibilité de visiter les mondes imaginaires et imaginables.

C'est le mélange de deux visions. Au festival Yggdrasil ce week-end à l'Eurexpo (Chassieu, commune de la métropole de Lyon), se côtoient les mondes imaginaires et imaginable. Sur ces deux jours, les visiteurs ont l'occasion de se confronter à tous les univers. A l'intérieur des plus de 10 000m² d'animations et de spectacles, il y a tout d'abord cette mystérieuse forêt, entièrement en lumière UV, plantes et champignons qui brillent dans le noir.

Mais d'autres animations, personnages, groupes de danse ou encore un show de bodypainting sont aussi au programme dans ce monde imaginaire. Puisque Yggdrasil, dans la mythologie celtique, signifie l'arbre-monde, celui qui porte les univers possibles, petits et grands rêveurs trouveront leur bonheur en déambulant dans les allées du festival.

Sur le même sujet : Métropole de Lyon : le festival Yggdrasil à Eurexpo ce week-end

Cependant, il n'y a pas que l'imaginaire à Eurexpo ce week-end. L'imaginable a aussi sa place grâce à l'exposition "Demain, mais en mieux". Les organisateurs vous ont concocté un dispositif qui vous offre l'opportunité de se faire masser par un robot, d'endosser un véritable exosquelette, de visiter un vaisseau spatial et de voir fonctionner un robot 6 axes muni d'une imprimante de peau humaine pour soigner les grands brûlés.

Pour plus d'informations sur la billetterie ou sur le festival, cliquez ici. Les places vont de 12 (pour les 7-12 ans) à 14 euros pour les plus âgés pour la journée de dimanche.

Le festival Yggdrasil, du 12 au 13 février à Eurexpo, boulevard de l'Europe, 69680 Chassieu.

Pour voir ou revoir notre émission "6 minutes chrono" avec Franck Barataud (coordinateur de l'exposition "Demain, mais en mieux), c'est ici.