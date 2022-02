Métropole de Lyon : le festival Yggdrasil à Eurexpo ce week-end

C'est une expérience assez singulière que vous propose le festival Yggdrasil à Eurexpo (Chassieu, commune de la métropole de Lyon). Ce week-end, vous avez rendez-vous avec des mondes "imaginaires et imaginables" sur plus de 10 000m².

Après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire, le festival Yggdrasil vous attend de nouveau du 12 au 13 février à l'Eurexpo, à Chassieu, commune de la métropole de Lyon. A cette occasion, plus de 150 artisans et créateurs partageront avec les visiteurs des expériences des plus dépaysantes. Vous pourrez également vous balader au cœur du forêt de 600m² entièrement en lumière UV, plantes et champignons qui brillent dans le noir, avec des animations et spectacles.

Des groupes de danse, des personnages ou encore le show de bodypainting sont également à retrouver ce week-end. Puisque Yggdrasil, dans la mythologie celtique, définit l'arbre-monde, celui qui porte les univers possibles, petits et grands rêveurs trouveront leur bonheur dans ce festival.

L'exposition "Demain, mais en mieux" à découvrir

Au milieu de tout cela, vous aurez l'opportunité d'assister à l'exposition "Demain, mais en mieux". Au programme : se faire masser par un robot, endosser un véritable exosquelette, visiter un vaisseau spatial, voir fonctionner un robot 6 axes muni d'une imprimante de peau humaine pour soigner les grands brûlés... Plusieurs scientifiques, parmi lesquels le physicien Etienne Klein, le directeur d'Iter (fusion nucléaire), Bernard Bigot, le chef du département d'astrophysique du CEA, Pierre-Olivier Lagage, ou encore le directeur de la stratégie de l'exploration humaine et robotique de l'Agence spatiale européenne, Didier Schmitt, vous présenteront des prototypes réels pour voir et même manipuler ce que vous n'aviez jusque là vu qu'en photo.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre ici. Si vous souhaitez accéder à la billetterie du festival, suivez ce lien.

