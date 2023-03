Métropole de Lyon : un incendie volontaire au centre des impôts de Bron

L’incendie survenu dans la nuit de jeudi à vendredi au centre des impôts de Bron ne s’est pas déclaré par accident. Sur place, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a dénoncé les dégradations visant des services publics.

Comme nous l’évoquions ce vendredi matin, le centre des finances publiques de Bron a été touché par un départ de feu au cours de la nuit. Une surface d’environ 10 m2 a été ravagée par les flammes avant que les pompiers n’interviennent pour étouffer l’incendie. Selon les premiers éléments dévoilés par le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, présent ce vendredi à Lyon, le feu aurait été allumé volontairement.

"On ira jusqu'à l’Elysée"

Des marques d'effraction ont été constatées sur une porte d'accès et des produits inflammables ont été retrouvés a précisé Gabriel Attal, qui a souhaité se déplacer sur le site pour montrer sa "solidarité" aux agents. Sur place, le ministre n’a pas mâché ses mots, déclarant "il faut être intransigeant face à ces actions et à ces violences". Une plainte a été déposée, précise l’AFP, et d’après Gabriel Attal "l'enquête a démarré, les auteurs seront identifiés et ils seront punis sévèrement".

Ravagée par les flammes, la salle d’accueil du centre des finances publiques portait encore les stigmates de l’incendie à la mi-journée, ainsi qu’une inscription au sol, "On ira jusqu'à l’Elysée". Le bâtiment restera fermé quelques jours afin de procéder à des travaux et l'accueil du public n'est pas envisagé avant l'automne, a expliqué Pascal Rothé, le directeur régional des finances publiques. Dans un communiqué, le syndicat Solidaires Finances Publiques a condamné "avec fermeté cet acte criminel".