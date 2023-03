La prison de Saint-Quentin-Fallavier bloquée après l’agression d’un surveillant

En réaction à l’agression de l’un de leurs collègues par un détenu, les employés du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, situé près de Lyon en Isère, ont refusé de "prendre leur poste" ce vendredi 31 mars.

Agressé avec de l’huile bouillante par un détenu, un surveillant du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, situé prés de Lyon en Isère, a été brûlé "aux deux jambes, à la main et au niveau du ventre" jeudi 30 mars. Joint par l’AFP, Kamel Sayah, délégué syndical Force Ouvrière et surveillant à la maison d'arrêt de Chambéry, précise que le gardien blessé souffre de brûlures aux 1er et 2e degrés qui lui vaudront une incapacité totale de travail (ITT) de 11 jours.

En réaction à cette agression commise par un détenu, les employés du centre ont refusé de "prendre leur poste" ce vendredi 31 mars, bloquant de fait la prison, précise Kamel Sayah. La Direction interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) de Lyon confirme qu’un "mouvement de personnel" s’est déroulé sur place ce vendredi.

Le détenu à l’origine du jet d’huile bouillante a été placé en garde à vue.