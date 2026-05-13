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Premier point d’étape du chantier du tramway T10 à Saint-Fons @CM

Chantier du tramway T10 : plusieurs lignes TCL à Saint-Fons perturbées jusqu’à fin 2026

  • par Romain Balme

    • À partir du 21 mai, les travaux de la future ligne de tramway T10 entraîneront d’importantes modifications sur plusieurs lignes de bus TCL.

    Conséquence du chantier de la future ligne de tramway T10, qui reliera la gare de Vénissieux et le secteur de Gerland, TCL annonce une phase d'adaptation de plusieurs lignes de bus à partir du 21 mai, jusqu'à fin 2026. La rue Carnot sera fermée à la circulation à Saint-Fons. Cette décision entraîne des adaptations d’itinéraires pour les lignes de bus 60, 93 et C12. Un changement de programme destiné à maintenir la desserte du centre-ville de Saint-Fons et de garantir la continuité du service dans le secteur.

    En direction de Debourg, la ligne 60 est déviée entre les arrêts Grand Chassagnon et Rue de Sète, afin de contourner la rue Carnot fermée à la circulation. Certains arrêts du centre de Saint-Fons sont déplacés ou temporairement non desservis. Les usagers peuvent notamment se reporter vers les arrêts provisoires mis en place avenue Antoine Gravallon et rue Carnot, ou vers l’arrêt Tréfilerie de la ligne 93.

    Un dispositif spécial les nuits des 18 et 19 mai

    Concernant le bus 93, il est adapté dans les deux sens de circulation. Direction Porte des Alpes, la ligne empruntera un itinéraire différent. En direction de Hôpital Feyzin Vénissieux, la ligne 93 est déviée entre les arrêts Grand Chassagnon et Montesquieu. Certains arrêts sont déplacés ou temporairement non desservis, notamment dans le secteur de Tannerie, Saint-Fons Albert Thomas et Saint-Fons Parmentier.

    Enfin, en direction de Bellecour A. Poncet, la ligne C12 est déviée entre les arrêts Langevin et Saint-Fons Dussurgey. Certains arrêts du secteur de Saint-Fons et Vénissieux sont déplacés ou ne sont plus desservis. 

    Nuits des 18 et 19 mai : les lignes T1 et T6 en service partiel
    Dans le cadre des travaux de la ligne T10, les lignes T1 et T6 circuleront partiellement. Des "renforts d'offre" seront déployés sur la ligne 34 de 22 heures jusqu'à la fin de service entre Perrache et Beauvisage CISL le 18 mai et Perrache et Grange Blanche le 19 mai. 

    Lire aussi : Tramway, BHNS, Garibaldi... Les grands projets attendus pour 2026 dans la métropole de Lyon

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