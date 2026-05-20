Une grande collecte de sang organisée à Lyon les 17 et 18 juin

À l’occasion de la journée mondiale des donneurs de sang le 14 juin, l’Hôtel de Ville de Lyon accueillera une collecte de sang les 17 et 18 juin.

Les volontaires sont recherchés. À l’occasion de la journée mondiale des donneurs de sang le 14 juin prochain, la Ville de Lyon organisera au sein de l’Hôtel de Ville une grande collecte de sang le mercredi 17 et le jeudi 18 juin.

Les salons seront ouverts de 9 heures à 14 heures puis de 15 h 30 à 19 heures. Plus de 300 donneurs sont attendus chaque jour pour faire don de leur sang, de plasma et de plaquettes.

Pour rappel, il est également possible de donner son sang le reste de l’année dans les Maisons du Don de Perrache/Confluence, dans le 2e arrondissement, et de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement. Les établissements sont ouverts de 8 heures à 19 h 45 du lundi au vendredi, puis de 8 heures à 14 h 30 le samedi.

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