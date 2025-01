Métropole de Lyon : près de 70 km de travaux finalement reportés à 2026 et 2027 

La Métropole de Lyon a annoncé ce jeudi 30 janvier devoir reporter près de 70 km de travaux de voirie en 2026 et 2027.

Bruno Bernard l'avait annoncé il y a quelques semaines. De nombreux travaux de la Métropole de Lyon, initialement prévus en 2025, allaient être reportés à 2026 voire 2027. Ce jeudi 30 janvier, la collectivité a détaillé le décalage de ces projets, qui concernent environ 70 kilomètres de voirie.

Concernant les chantiers en cours dans la Métropole, les travaux de la voie lyonnaise 12 sur le cours Gambetta ainsi qu'aux abords de la place Bellecour seront reportés "dans l'attente de la fin des travaux de la VL8 sur la rue de l'université" explique la Métropole. Le chantier de la VL 1 sur le boulevard du 11 novembre à Villeurbanne sera également décalé à plus tard, "dans l'attente de la fin des travaux du T6 et de la VL4" qui sont en cours dans ce secteur.

Respecter l'équilibre budgétaire

Enfin, la VL6, la VL7 et la partie sud de la VL1 sont également concernés par des reports, tout comme l'aménagement de la rue Grolée et de la rue de l'arbre sec en Presqu'île de Lyon. Des reports justifiés par des "zones de travaux importantes dans certains quartiers de l'agglomération" et pour respecter "un équilibre budgétaire" selon la Métropole. "On a une volonté de lisser les travaux dans le temps" complète Bruno Bernard. Avant de poursuivre : "Vu les contraintes budgétaires des collectivités, on risque d'avoir un peu moins de capacité d'investissement dans les prochains mois".

La Métropole explique également, qu'en plus de ces 50 kilomètres de travaux reportés à 2026 ou 2027, 17 kilomètres de travaux de concessionnaires seront également repoussés. La montée de la Boucle et la rue Baraban sont concernées.

"La Métropole de Lyon coordonne et planifie les réalisations afin d'assurer une gestion des travaux permettant de limiter la gêne et éviter le cumul des chantiers dans un même secteur" conclut la collectivité. Des annonces qui devraient faire plaisir aux détracteurs de la Métropole écologiste, à commencer par le collectif des Défenseurs de Lyon. Ce dernier dénonçait la semaine dernière des travaux "anarchiques" dans toute la Métropole de Lyon.

