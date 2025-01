Lyon 6e va devenir le premier des arrondissements lyonnais à couper son réseau télécom cuivre, propriété d'Orange, le 27 janvier 2026. Un changement notable pour le central téléphonique Lalande, où le réseau de la fibre optique sera prochainement le seul à fonctionner.

C'est une étape majeure dans l'histoire du central téléphonique Lalande, situé à proximité des Brotteaux dans le 6e arrondissement de Lyon. Le 27 janvier 2026, son répartiteur optique dédié au réseau cuivre ADSL cessera. Jusqu'alors, ce lieu permettait de fournir en réseau téléphonique 60 % du 6e arrondissement, avec une capacité totale de 40 000 clients en ADSL. Mais l'arrivée sur le marché du réseau fibre aura bientôt raison de ce système.

D'ici 2030, la France prévoit une fermeture commerciale et technique en sept étapes de l'entièreté des lignes ADSL, dont Orange est propriétaire de toutes les infrastructures du réseau. "Le compte à rebours est lancé", sourit Hervé Crepin, directeur des relations Orange avec les collectivités locales du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Après Lyon 6e et Arnas dans le lot n°2, six communes du Rhône entreront dans le lot n°3 (fermeture commerciale le 31 janvier 2026 et coupure du réseau le 31 janvier 2027) : Genas, Chassieu, Bron, Corcelles-en-Beaujolais, Lancié et Lyon 3e. Le lot n°4, lui, sera communiqué en mars 2025. Arrivé au lot n°7 en 2030, la France ne fonctionnera plus du tout avec l'ADSL.

Précurseur, le 6e arrondissement lyonnais s'est engagé dans le deuxième lot touchant 829 communes françaises : dans le Rhône, seules cette partie lyonnaise et la commune d'Arnas y sont prévues. Concrètement, depuis le 27 janvier 2025, plus aucun habitant du 6e arrondissement et d'Arras ne peut souscrire à un abonnement sur le réseau ADSL. Un an plus tard, le 27 janvier 2026, toutes les lignes de réseau cuivre seront coupées.

Pourquoi cet arrondissement ?

Car 100 % des foyers et locaux professionnels du 6e arrondissement sont équipés et éligibles à la fibre optique. "Le 100 % fibre va prochainement suivre dans les autres arrondissements. On est entre 98 et 99 % actuellement d'éligibilité à la fibre", détaille Hervé Crepin. À l'échelle de la Métropole de Lyon, 93 % des habitations et locaux actuels sont fibrés - auxquels s'ajouteront 2 % grâce aux nouvelles constructions fibrés d'office. "Les 5 % restants, on y travaille", promet le directeur local des relations.

Le central reçoit et redirige le réseau ADSL et de la fibre optique. Ici, chaque câble représente un client du réseau cuivré.

De plus, le central téléphonique Lalande est aujourd'hui l'un des plus importants du département. Il peut centralisé les accords téléphoniques de 40 000 clients abonnés à la fibre, soit deux tiers des besoins de Lyon 6e. "Quasiment toutes les infrastructures" du réseau de fibre optique dans le Rhône et la Métropole de Lyon sont détenus par Orange. Les autres opérateurs doivent donc leur louer les infrastructures du réseau pour vendre des abonnements.

Conserver une ligne de téléphone fixe sans l'ADSL ?

À Lyon comme ailleurs, une grande majorité des particuliers ou entreprises ont d'ores et déjà réalisé la transition de l'ADSL vers la fibre. La première option pouvant même paraître loin derrière nous. Pour autant, de nombreuses personnes n'ont pas totalement abandonner le réseau cuivre. C'est particulièrement le cas des personnes âgées qui n'utilisent que leur ligne fixe. "Pour ces clients, nous proposons un abonnement à la fibre avec seulement réseau téléphonique, au même prix que leur abonnement ADSL", souligne Hervé Crepin. Avant la coupure définitive en 2026, les opérateurs procèdent à plusieurs relances de courriers, mails et appels téléphoniques d'informations.

Quels avantages avec la fibre ?

En plus d'être un réseau plus performant et rapide que le réseau cuivre, grâce à son très haut débit numérique, la fibre optique se démarque par une empreinte bien plus faible que son prédécesseur. Elle est en effet trois fois moins énergivore. De plus, comme ici au central téléphonique Lalande, elle permettra un gain considérable de place. Le répartiteur ADSL du central s'étale sur une vingtaine de mètres de long pour alimenter 40 000 clients (voir photos), quand le répartiteur de la fibre ne fait que 3 à 4 m pour répondre au même nombre !

Les étagères du réseau cuivre, bien plus encombrantes, seront débarrassés à partir de 2030. En revanche, au central Lalande, elle ne seront plus actives dès janvier 2026.

À noter également que les câbles de la fibre optique sont en plastique, contre du cuivre auparavant pour le réseau ADSL. Ce changement devrait ainsi permettre d'éviter les vols de câbles. Ces lignes de cuivre seront justement récupérés par Orange à l'issue des sept phases de fermeture du réseau, donc en 2030. Cela n'impactera pas la voirie lyonnaise puisque ces câbles seront tout simplement tirés pour être sortis de terre. Ils seront ensuite confiés à une filière française afin d'être recyclés.