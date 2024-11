Travaux à Lyon : 18 mois en enfer

D’ici la fin de l’année 2025, à quelques mois des élections municipales, les travaux vont se multiplier un peu partout dans la métropole, entre lignes de tramway, pistes cyclables ou travaux d’entretien des canalisations.

La saison des travaux a officiellement été lancée cet automne dans l’agglomération lyonnaise. À dix-huit mois des élections municipales et métropolitaines, les collectivités gérées par les écologistes à Lyon ont appuyé sur l’accélérateur. Les usagers de la route ont eux le pied sur le frein. La circulation dans la métropole n’a jamais été réputée pour sa fluidité aux heures de pointe mais la situation empire ces dernières semaines. De nombreux axes structurants font l’objet d’importants travaux en tous genres. L’entrée dans Lyon à l’Est par l’avenue Rockefeller est rendue compliquée par la création de la Voie lyonnaise 12. Toujours dans ce secteur, la création d’un bus à haut niveau de service, une ligne de trolley entièrement en site propre et avec un cadencement accru, rend la circulation plus compliquée jusqu’à l’été 2025. À Gerland, l’avenue Tony-Garnier, qui fait office de substitut au tronçon manquant du périphérique, est amputée de voies de circulation pour encore un petit semestre. Sur l’axe nord-sud de la rive droite du Rhône, des travaux sur le réseau électrique divisent par deux la voirie pour quelques semaines à hauteur de l’hôtel de ville et de Perrache. À l’ouest, le secteur du Valvert, un point noir habituel de l’agglomération, voit son trafic ralenti en raison de travaux sur des canalisations d’eau. Le réseau de surface des TCL – bus et tramway – pâtit aussi de la saturation du réseau routier. “Dans les mandats précédents, il y a eu de grands projets mais ils étaient localisés. Cette fois, en plus de grandes opérations comme la rive droite ou les lignes de tramway, il y a des travaux un peu partout dans l’agglomération notamment sur les Voies lyonnaises. Nos interventions sont éparpillées sur tout le territoire”, confie un cadre d’une grande entreprise de travaux publics de la métropole.

L’alerte des commerçants

Si la circulation est affectée aux quatre coins de l’agglomération, la thrombose s’amplifie à mesure que l’on s’approche de la Presqu’île aussi travaillée par le projet de piétonnisation. “Tous les matins, à Lyon, on a l’impression d’être dans une guerre de tranchées. À chaque fois, ils font des trous supplémentaires. Ils creusent, rebouchent, puis recreusent… Ça n’en finit plus. On arrive sur la période de Noël, c’est 20 % de notre chiffre d’affaires. Des travaux devant nos commerces, c’est une perte sèche”, déplore Alexandra Le Creff, porte-parole du collectif Les Défenseurs de Lyon pour la rue Grenette. Elle sent déjà les conséquences des travaux qui ont débuté sur la rive droite du Rhône mi-octobre. “Nous sommes passés de trois voies à une seule. C’est un enfer. Il n’y a pas d’alternatives à la rive droite pour traverser la Presqu’île sur l’axe nord-sud. Quand les faillites de commerce exploseront, on se rendra compte des conséquences de l’augmentation des temps de trajet pour atteindre l’hypercentre”, alerte Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement et président du groupe d’opposition de droite. Aux quatre coins de la ville, l’espace-temps s’étire pour les automobilistes. “J’ai mis plus d’une heure pour aller à une consultation au sein du quartier des hôpitaux dans le 8e. Je n’avais jamais vu de tels bouchons sur l’avenue Rockefeller”, râle une Lyonnaise.

Un pic attendu fin 2025

“Nous avons bien conscience que les gens se plaignent du bruit ou de la gêne occasionnée sur leurs mobilités. Nous alertons depuis des mois sur le fait que nous rentrons dans une période d’importants travaux qui vont rendre les cheminements plus compliqués. Nous faisons le maximum avec les entreprises qui interviennent pour que la gêne dure le moins longtemps possible”, assure Valentin Lungenstrass, adjoint écologiste chargé des mobilités et de l’espace public. La situation va empirer dans les semaines à venir. Cet automne n’est qu’un échauffement. Actuellement 120 kilomètres de voiries sont considérés comme impactés par les travaux dans un document interne de la Métropole de Lyon que nous avons pu consulter. Au troisième trimestre de l’année 2025, plus de 150 kilomètres seront affectés par les différents chantiers. La collectivité réunit tous les trimestres les entreprises effectuant les travaux pour faire un point d’étape. “Il va y avoir une accélération en 2025 où nous allons cumuler des travaux en souterrain comme en surface”, glisse Pascal Royer, président de la section travaux publics (TP) de la fédération BTP Rhône. “Nous espérions obtenir certains travaux un peu plus tôt dans le mandat mais des projets ont traîné”, confie un entrepreneur du secteur. Certains doutent même de leur capacité à répondre aux commandes de la Métropole de Lyon dans une période où les entreprises peinent à recruter et font face aux conséquences de l’inflation. Pascal Royer se veut positif : “Nous courons tous après des candidats mais nous pourrons faire face. À ce jour, je n’ai pas entendu parler d’appels d’offres sans réponse car les entreprises ont déjà trop de travail.”

Course contre la montre

Lors de la session automnale des points d’étape entre la Métropole et les concessionnaires de réseaux et entrepreneurs de travaux publics, la collectivité les a invités à ne pas traîner en chemin. Bruno Bernard, le président de la collectivité, a insisté sur une livraison des travaux à la fin de l’automne 2025, soit quelques semaines avant le premier tour des élections municipales et métropolitaines. “Il veut que tout soit fini, que la poussière soit retombée et que les gens aient le temps d’oublier cette période difficile”, rapporte un concessionnaire présent lors d’une de ces réunions. “Lors des Assises du commerce, Grégory Doucet a expliqué aux commerçants que tout serait rentré dans l’ordre dans six mois. Ils oublient que tous n’ont pas des mois de trésorerie devant eux”, peste Béatrice de Montille, conseillère municipale LR et candidate à l’investiture pour les municipales lyonnaises de 2026. L’association My Presqu’île, regroupant plus de 650 adhérents des pentes de la Croix-Rousse à Perrache, vient de publier un état des lieux chiffré de l’activité commerciale des boutiques du quartier. Entre les premiers semestres 2023 et 2024, 65 % des commerçants (pour leur immense majorité indépendants) évoquent une baisse de leur chiffre d’affaires, dépassant les 20 % pour un tiers d’entre eux. “Cela signifie, ni plus ni moins, que lorsqu’on n’a plus de trésorerie, on peut basculer en redressement avec, derrière, un risque tendu de faillite”, alerte Johanna Benedetti, présidente de My Presqu’île. “On compte toujours une marge pour inaugurer et communiquer sur les travaux qui ont été réalisés. La loi interdit les collectivités de mettre en avant les projets livrés durant les six mois qui précédent les élections. Sur certains projets, je pense qu’ils seront en retard. L’avenue des Frères-Lumière ne sera par exemple pas complètement livrée, pronostique Michel Le Faou, ancien vice-président de la Métropole chargé de l’urbanisme de 2014 à 2020. Des réalisations ont été décalées dans le temps. Mais ils auront beau jeu de dire qu’ils ne réfléchissent pas en termes d’échéances électorales.”

“Les concertations ont pris beaucoup de temps”

Les écologistes ne sont pour l’heure pas en avance sur tous les temps de passage. Les trois lignes de tramway devraient noircir le bilan au buzzer. Une partie des 260 kilomètres d’autoroutes à vélo a déjà été repoussée au mandat suivant. “Les concertations ont pris beaucoup de temps”, justifie un élu de la majorité métropolitaine. Les premiers mandats sont aussi les plus difficiles. Les écologistes ont revu des projets en cours, lancé des études pour les leurs. En 2008, Gérard Collomb avait bénéficié d’un coup de pouce. Son mandat inaugural avait été rallongé d’un an en raison d’un calendrier électoral surchargé en 2007. Les berges du Rhône avaient pu être inaugurées quelques semaines avant le premier tour. Les écologistes n’auront pas cette chance et rappellent que les planètes ne se sont pas alignées pour eux entre la crise du Covid-19 et l’inflation liée à la guerre en Ukraine. Leur bilan pourrait s’en ressentir. “Nous ne sommes pas en retard. Des projets ont déjà été livrés. Grégory Doucet a toujours dit qu’il ne réfléchissait pas en termes d’échéance électorale. Il veut que la ville se transforme, s’adapte et que les chantiers avancent. Les habitants ne comprendraient pas que l’on stoppe des travaux le temps de la campagne”, glisse-t-on dans l’entourage du maire de Lyon. Dans toutes les villes de France, le ballet des grues et des bétonneuses rythme invariablement la fin des mandats. C’est le cycle naturel de vie d’une collectivité locale. “Au début, on lance les études puis on mandate les entreprises et enfin on réalise les travaux. Toutes les villes fonctionnent de la même manière. Les gens oublient vite les travaux une fois qu’ils sont finis et qu’ils découvrent ce qui a été réalisé. Lors du mandat précédent, les gens se plaignaient du chantier du T6 mais ils sont contents aujourd’hui”, rassure Valentin Lungenstrass.

Le coefficient multiplicateur des Voies lyonnaises

Des particularismes locaux vont toutefois rendre la situation plus irritante dans la métropole de Lyon. Les travaux actuels et à venir se télescopent avec les réductions de voiries déjà opérées depuis le début du mandat. Elles ont en partie été absorbées par une baisse du trafic dans l’hypercentre de 20 % depuis que les écologistes sont aux manettes. Les voiries sont aussi touchées par des travaux d’entretien sur les réseaux d’eau ou d’électricité réalisés de manière parfois indépendante de grands projets. “Ce ne sont pas les chantiers les plus populaires mais les habitants aiment aussi avoir de l’électricité et des toilettes qui fonctionnent. Nous faisons beaucoup de pédagogie sur ces interventions. C’est un patrimoine qu’il faut entretenir. En Presqu’île ou à la Croix-Rousse, des canalisations ont un siècle. Nous avons hérité d’un réseau qui n’a pas été assez entretenu”, estime Valentin Lungenstrass. Ces opérations, chose rare, font l’objet d’un consensus politique. “Ces travaux sont nécessaires, abonde Pascal Charmot, maire LR de Tassin-la-Demi-Lune et opposant régulièrement virulent. Notre réseau est en mauvais état. Sur l’avenue Victor-Hugo, une canalisation d’eau avait explosé il y a trois ans et une voiture était tombée dans un trou béant. Ce sont des travaux qu’il fallait vraiment faire.” Cette rue qui relie sa commune à Lyon est actuellement en travaux. Il juge moins pertinents ceux qui vont permettre la construction de la Voie lyonnaise 8 et compliqueront la circulation dans le secteur du Valvert pendant presque toute l’année 2025. Le déploiement de ce réseau d’autoroutes à vélo rend inflammatoire la période habituelle des chantiers de fin de mandat. “Les Voies lyonnaises passent sur des axes structurants et impactent la circulation. Ces chantiers sont aussi plus visibles que d’autres interventions. La collectivité n’avait jamais investi 500 millions pour des travaux de voirie comme elle le fait avec les Voies lyonnaises”, juge Christophe Quiniou, maire LR de Meyzieu qui estime que Lyon devient difficilement accessible pour les habitants de l’Est lyonnais. “C’est l’accumulation de tous ces travaux qui fait que l’on ne peut plus se déplacer”, poursuit Béatrice de Montille. Les écologistes préfèrent rappeler que la Métropole de Lyon comme la Ville portent un plan d’investissement d’un montant jamais atteint. “La grande différence avec les autres mandats, c’est qu’à la fin des travaux, la circulation ne reviendra pas à la normale mais restera paralysée”, pronostique, amer, Pierre Oliver. Sur la rive droite du Rhône, les travaux ne concernent pour l’heure que les réseaux électriques. Mais ils vont s’étaler sur au moins six ans jusqu’à la livraison complète du réaménagement des berges. Ce premier chantier donne aux automobilistes le temps de s’acclimater avec le futur de la circulation dans l’hypercentre et de trouver d’autres itinéraires ou modes de transport.