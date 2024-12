Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon vient d'annoncer le report de plusieurs chantiers initialement prévus pour l'année 2025.

"Circuler à Lyon en 2025 sera un enfer" titrait votre mensuel Lyon Capitale il y a quelques jours. L'histoire ne dit pas si Bruno Bernard a eu l'occasion de lire notre dossier sur les travaux qui s'accumulent dans la métropole de Lyon mais son président vient d'annoncer, chez nos confrères d'Actu Lyon, le report de plusieurs chantiers initialement prévus pour l'année prochaine.

Face à ce que l'élu écologiste qualifie "d'état de saturation des travaux dans la métropole", Bruno Bernard a annoncé le report, notamment, de plusieurs d'entre eux liés à la Voie Lyonnaise 12 cours Gambetta, cours Albert Thomas ou encore rue de la Barre à proximité de la place Bellecour. "On est à un niveau de travaux où nous sommes allés vite, c'est bien, il fallait le faire, mais nous avons aussi décidé de prendre notre temps" explique le président de la Métropole. "Face à ce pic de travaux, nous ne souhaitons pas en ajouter. Ils sont utiles mais cette période est difficile pour les usagers qui se déplacent notamment en voiture, difficile aussi pour nos commerçants" reconnaît-il.

Des travaux aux "conséquences fortes"

Trois lignes de tramways (T6, T9 et T10) et une ligne de bus à haut niveau de service dans l'est lyonnais sont actuellement en cours de réalisation. Ce qui a "des conséquences fortes sur l'agglomération" de l'aveu même du président de la Métropole qui explique que ce "niveau de travaux très importants" devrait durer au moins jusqu'à l'été 2025.

Si Bruno Bernard n'a pas détaillé précisément l'ensemble des chantiers qui seront décalés "plutôt en 2026", se contentant de citer quelques exemples comme le pont de la Guillotière ou les travaux prévus sur le boulevard du 11 novembre à Villeurbanne, le président écologiste reconnaît que l'année 2025 s'annonçait, en l'état, très difficile pour les habitants de la Métropole de Lyon. "Nous avons demandé aux entreprises concessionnaires (gaz, électricité, fibre, eaux usées...) d'arrêter en 2025 de nouveaux travaux sur la voirie sauf urgences pour ne pas rajouter de chantiers" complète-t-il.

Dans sa longue interview, Bruno Bernard a également évoqué l'avenir de la Zone à Faible Émission. S'il maintient le calendrier concernant la ZFE et l'interdiction des Crit'Air 3 au 1er janvier prochain, il évoque la possibilité de mise en place d'une "dérogation supplémentaire en 2025 pour les conducteurs Crit'Air 3 qui travaillent en horaires décalés comme les personnes collectant les déchets, des conducteurs de bus qui ne peuvent pas prendre les transports en commun tôt le matin."