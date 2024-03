Métropole de Lyon : les journées de l'égalité débutent ce lundi

Michèle Picard, maire de Vénissieux et vice-présidente de la Métropole en charge de la lutte contre les discriminations et de l’égalité femmes-hommes. (Photo de JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Pour la 3e édition consécutive, les journées de l’égalité mettent à l’honneur les femmes dans le domaine du sport et de la culture. Au programme du 4 au 14 mars : conférences, expositions, concerts et spectacles.

"Le dernier rapport du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes est sans appel : il pointe une augmentation du sexisme en France et une polarisation autour des questions d’égalité, martèle Michèle Picard, vice-présidente de la Métropole en charge de la lutte contre les discriminations et de l’égalité femmes-hommes. Chez les 25-34 ans, l’adhésion aux clichés et stéréotypes s’est même renforcée".

C'est dans cette optique que la Métropole de Lyon souhaite réaffirmer son engagement dans la promotion de "l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, dans tous les domaines". Ainsi, la collectivité met en place pour la 3e fois consécutive "les journées de l'égalité", du 4 au 14 mars. Cette année, un accent particulier est mis sur les domaines de la culture et du sport avec des conférences, expositions, concerts et spectacles. L'occasion de découvrir les histoires de femmes "aux parcours inspirants", telles que la championne du monde de boxe thaï Annaëlle Angerville, l'ex joueuse de l'Olympique lyonnais Mélissa Plaza, ou encore la découvreuse de la trisomie 21, Marthe Gauthier.

L'ensemble du programme est à découvrir sur le site de la Métropole de Lyon.