Dès le 3 juin, la compagnie Wizz Air lancera une nouvelle ligne directe depuis Lyon Saint-Exupéry en direction de Koutaïssi, en Géorgie.

La compagnie aérienne étend son offre depuis l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Dès le 3 juin, une nouvelle ligne directe sera lancée entre Lyon et Koutaïssi, en Géorgie. Il s’agit de la huitième ligne lancée par la compagnie depuis Lyon.

Koutaïssi est la troisième ville de Géorgie. Riche en histoire et en culture, Koutaïssi offre de nombreux sites culturels à découvrir comme la cathédrale de Bagrati et le monastère de Gelati, ou encore les grottes de Prométhée et la fontaine Colchis.

Mais ce n’est pas la seule ligne lancée par Wizz Air cet été. Des vols à destination de Sofia (Bulgarie) et Skopje (Macédoine) seront également proposés. Et cet hiver, la compagnie lancera aussi sa ligne en direction de London Gatwick.

