L'agresseur présumé de Xavier Odo, maire de Grigny, passe en comparution immédiate ce lundi 21 février. Il sera jugé pour violences aggravées et violences avec arme sur personnes dépositaires de l'autorité publique.

Jeudi 17 février, le maire de Grigny, Xavier Odo, a été agressé par un homme à l'occasion d'une visite sur le marché de sa ville. Comme rapporté jeudi dernier, le maire avait été pris à partie par un résident de sa commune alors qu'il discutait avec des habitants. Après avoir essayé d'échanger avec lui, l'homme l'aurait alors "violemment frappé au visage", puis insulté et menacé de mort. Des insultes et menaces également dirigées contre un autre élu et deux agents municipaux. L'agresseur, qui aurait été en possession d'un couteau, a ensuite été interpellé.

Selon Le Progrès, l'auteur présumé est un trentenaire, originaire de la commune. Placé en détention provisoire depuis samedi 19 février, il passe devant le tribunal, en comparution immédiate ce lundi 21 février. Il sera jugé pour violences aggravées et violences avec arme sur personnes dépositaires de l'autorité publique.