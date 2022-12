Métropole de Lyon : Incendie à Vaulx-en-Velin, la piste criminelle n'est pas écartée

Le parquet de Lyon a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur l'incendie de ce matin à Vaulx-en-Velin dans la Métropole de Lyon.

Ce vendredi 16 décembre à Vaulx-en-Velin dans la Métropole de Lyon, un important incendie s'est déclaré aux alentours de 3 h du matin dans le quartier du Mas du Taureau. Dans cet immeuble de 7 étages, 10 personnes ont trouvé la mort, dont cinq enfants.

"Aucune hypothèse n'est écartée"

Le parquet de Lyon a annoncé ce matin avoir ouvert une enquête pénale pour déterminer les causes de l'incendie. "Pour l'heure, aucune hypothèse n'est écartée, notamment la piste criminelle", explique le Parquet. Les équipes de la police technique et scientifique de la police judiciaire, les médecins de l'institut médico-légal de Lyon et les experts de la section incendie de la police scientifique sont sur place.

Pour mémoire, l'alerte a été donnée à 3 h 12 ce vendredi 16 décembre. Le bilan fait état de 10 décès dont cinq enfants de 3 à 15 ans, quatre victimes en urgence absolue et 11 blessés légers dont 2 pompiers. Selon le ministre de l'Intérieur, ces chiffres sont définitifs.

Lire aussi :