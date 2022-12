Quelques heures après l'incendie à Vaulx-en-Velin, des témoins racontent cette matinée qui a endeuillé la ville de la Métropole de Lyon.

"On est tous choqués, on est tous en deuil. Vaulx-en-Velin est en deuil." A Vaulx-en-Velin dans la Métropole de Lyon, quelques heures après l'incendie dramatique qui a emporté la vie de 10 personnes dont cinq enfants, les habitants réagissent à leur manière. Certains tentent d'expliquer, d'autres sont tristes, d'autres encore sont en colère.

"Ils tombaient du ciel, ça nous a choqué, vraiment..."

Une habitante - qui n'a pas souhaité donné son nom - a d'abord détaillé, calme : "on va faire le nécessaire avec madame la maire. Ca nous concerne tous, c'est nos familles, c'est nos enfants, avant que l'énervement ne prenne le dessus : on l'a appris dans la nuit sur Snapchat. Les gens ils filmaient quand les autres étaient incendiés et qu'ils tombaient du ciel, ça nous a tous choqué, vraiment, vraiment..."

Incendie à Vaulx-en-Velin Un habitant du quartier a filmé l'immeuble en flamme. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incendie.#VaulxEnVelin #lyon #Incendie pic.twitter.com/AClhF0dZ6b — Lyon Capitale (@lyoncap) December 16, 2022

"Elle a entendu des personnes qui criaient à l'aide"

Une enfant de 11 ans de son côté raconte : "ma mère a vu la fumée, elle a cru que c'était sa voiture qui fumait, elle a entendu des personnes qui criaient à l'aide et des personnes qui voulaient sauter. Une personne est tombé dans un buisson." Cette voisine qui semble ne pas réaliser l'ampleur des évènements explique "on a annulé la sortie prévue au collège parce qu'il y a peut-être des proches d'élèves qui sont morts".

Pour rappel, 70 sapeurs-pompiers et 65 engins ont été engagés, l'incendie est désormais éteint et un périmètre de sécurité a été mis en place par la police nationale. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon.

Témoignages recueillis par Julien Barletta