10 morts dans un incendie à Vaulx-en-Velin : les élus expriment leur émotion

10 personnes ont trouvé la mort dans un incendie à Vaulx-en-Velin dans la Métropole de Lyon. Les élus ont réagi pour exprimer leur émotion.

Un violent incendie s'est déclaré à Vaulx-en-Velin ce vendredi 16 décembre aux alentours de 3 h du matin. Le bilan "définitif", selon le ministre de l'Intérieur, fait état de 10 morts dont 5 enfants. De nombreux élus ont exprimé leur émotion et adressé leur condoléances aux victimes et leur familles.

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur a déclaré lors d'un conférence de presse : "c'est évidemment un choc, je me rendrais sur place dans quelques minutes." "J'adresse toutes mes condoléances aux familles et proches de victimes", a-t-il ajouté.

Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a de son côté évoqué "un terrible drame" et a affirmé que "les services de la Métropole sont mobilisés pour les habitants, aux côtés des pompiers et soignants engagés sur place". Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a qualifié d'"horreur" les évènements et a exprimé "la solidarité des Lyonnaises et Lyonnais à la maire Hélène Geoffroy".

Le maire de la commune voisine de Bron a quant à lui souhaité exprimer une "totale solidarité avec Vaulx-en-Velin".

Un terrible drame. Toutes mes pensées aux proches et aux familles des victimes et des blessés. Les services de la Métropole sont mobilisés pour les habitants, aux côtés des pompiers et soignants engagés sur place et de la Maire @HeleneGeoffroy. https://t.co/R9e2LgTRsn — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) December 16, 2022

Un violent incendie s’est déclaré cette nuit à Vaulx-en-Velin. Le bilan provisoire fait froid dans le dos.

Je me suis entretenu avec @HeleneGeoffroy pour l’assurer du soutien de l’Etat.

Je me rends sur place dès ce matin pour être aux côtés des habitants, des élus et des secours. pic.twitter.com/7tVPF8t5tZ — Olivier Klein (@OlivierKlein93) December 16, 2022