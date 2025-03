La troisième édition du festival des métiers du prendre soin se déroulera du 31 mars au 11 avril, dans la métropole de Lyon, alors que la filière souffre d'une pénurie.

Le festival des métiers du prendre soin 2025 revient pour une troisième édition dans la métropole de Lyon durant quinze jours, du 31 mars au 11 avril prochain. Alors que les métiers du soin et de l'accompagnement connaissent une véritable pénurie, ce rendez-vous a pour objectif de faire découvrir les différents postes existants (aide à domicile, petite enfance...) et de partager les opportunités d'emploi et de formation.

La première semaine sera dédiée au grand public et la seconde aux collégiens et lycéens. Plus de 60 partenaires seront engagés au cours de cette quinzaine. "Un temps fort dédié au public aura lieu le 27 mars au Centre Commercial Westfield La Part-Dieu, de 12 à 18 heures avec des démonstrations interactives et des échanges avec des professionnels", ajoute la Métropole de Lyon dans un communiqué.