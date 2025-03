Un homme de 22 ans est mort ce mardi 25 mars 2025 à Saint-Laurent-de-Mure, dans le Rhône. Il a été touché par une balle tandis qu'un autre homme a été blessé par arme blanche.

Selon nos confrères de BFM Lyon, un homme a été tué par balle mardi soir à Saint-Laurent-de-Mure et un autre grièvement blessé au couteau dans la même soirée. Il était environ 23h quand les pompiers et les gendarmes sont intervenus dans cette commune du Rhône, situé à l'Est de Lyon.

Dans un premier temps, une victime, un homme d'une vingtaine d'années, a été prise en charge sur la voie publique, grièvement blessée par arme blanche. Un peu plus loin, dans une cour intérieure, les gendarmes ont retrouvé une victime allongée au sol, inconsciente. Cet homme de 22 ans avait été touché par au moins un tir. Le Samu et les pompiers ont tenté de le réanimer, sans succès.

Une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer ce mardi soir. Selon nos confrères, le lien a en revanche pu être établi entre l'homme blessé et l'homme tué par balle.