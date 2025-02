Les HCL et le Samu social lancent une pension sociale hospitalière

Un pension sociale hospitalière a ouvert ses portes en fin d'année 2024 à Lyon pour accompagner les patients sans solution d'hébergement.

Les Hospices civils de Lyon et l'association Alynea Samu social 69 ont annoncé ce mercredi la création d'une pension sociale hospitalière. L'objectif de ce dispositif est d'héberger et d'accompagner les patients ne relevant plus du soin hospitalier, "mais se trouvant sans solution de logement à la sortie de l'hôpital, du fait d'un habitat inadapté ou de leur isolement social", expliquent les deux parties dans un communiqué de presse.

Cette pension a ouvert ses portes le 30 décembre dernier sur le site de l'hôpital Pierre Garraud dans le 5e arrondissement de Lyon. Un budget de 650 000 € a été obtenu, dont 350 000 € financés par l'Agence régionale de santé dans le cadre du Conseil national de la refondation. Les HCL participent par ailleurs au fonctionnement de cette pension avec un apport de 230 000 €. La Ville de Lyon a accordé une subvention de 6 000 € au projet.

La pension sociale hospitalière est entièrement gérée, via une convention d'occupation, par l'association Alynea. Les HCL assurent de leur côté la logistique, la maintenance et la sécurité, ainsi qu'un service de nuit avec la présence d'une aide-soignante hospitalière de 21 h à 7 h. Au total, au moins 30 résidents devraient séjourner en 2025 dans la pension, objectif fixé par l'ARS qui décidera en fin d'année si elle reconduit ou non cette expérimentation.