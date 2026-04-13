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Métropole de Lyon : deux fuites de gaz se déclarent sur des chantiers

  • par Loane Carpano

    • Lundi 13 avril, deux fuites de gaz sont survenues sur des chantiers de Vaulx-en-Velin et de Lyon. Aucun blessé n'est à déplorer.

    Deux fuites de gaz sont survenues dans la Métropole de Lyon ce lundi 13 avril au matin. La première fuite a été constatée aux alentours de 8 h 30, allée du textile à Vaulx-en-Velin. Selon les informations du Progrès, c'est une canalisation percée qui serait à l'origine de la fuite. L'opération des pompiers a pris fin aux alentours de 10 h et n'a pas nécessité l'évacuation d'habitants.

    Peu de temps plus tard, une seconde fuite de gaz s'est déclarée rue Paul Bert dans le 3e arrondissement de Lyon. Ici aussi, c'est une canalisation endommagée par un chantier qui aurait provoqué la fuite. Aucun habitant n'a dû être évacué. L'opération à cette fois-ci duré près d'une heure.

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