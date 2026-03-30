Actualité
Tramway TCL ligne
Tramway T4 au niveau de Part-Dieu. @WilliamPham

Métropole de Lyon : des perturbations attendues dès ce soir sur la ligne de tramway T4

  • par la rédaction

    • Dans le cadre des travaux de la ligne de tramway 10, le tramway T4 sera perturbé en soirée du 30 mars au 1er avril, puis plusieurs jours tout au long du mois.

    Plusieurs perturbations sont attendues dès ce soir et tout au long du mois d’avril sur la ligne de tramway T4 afin que les travaux de la future ligne de tramway T10 puissent se poursuivent.

    La circulation sera perturbée en soirée, à partir de 20 h 30, dès ce lundi 30 mars et jusqu’au 1er avril. Elle circulera uniquement entre La Doua - Gaston Berger et Lycée Lumière. Le dernier départ complet jusqu’à Hôpital Feyzin Vénissieux s’effectuera à 20 h 31, et dans le sens inverse à 21 h 28.

    • Premier départ de La Doua – Gaston Berger vers Lycée Lumière : 20 h 41
    • Premier départ de Lycée Lumière vers La Doua – Gaston Berger : 21 h 45
    • Dernier départ de La Doua – Gaston Berger vers Lycée Lumière : 00 h 26
    • Dernier départ de Lycée Lumière vers La Doua – Gaston Berger : 23 h 58

    Lire aussi : Lyon : la ligne F2 du funiculaire à l'arrêt du 7 au 22 avril

    Des perturbations le 6 avril puis du 7 au 17 avril

    Ce sera également le cas le 6 avril. La ligne circulera uniquement de La Doua - Gaston Berger à Lycée Lumière à partir de 20 h 30. Le dernier départ complet depuis La Doua est prévu à 20 h 36, et à 21 h 29 depuis Hôpital Feyzin Vénissieux.

    • Premier départ de La Doua – Gaston Berger vers Lycée Lumière : 20 h 52
    • Premier départ de Lycée Lumière vers La Doua – Gaston Berger : 22 h 09
    • Dernier départ de La Doua – Gaston Berger vers Lycée Lumière : 00 h 26
    • Dernier départ de Lycée Lumière vers La Doua – Gaston Berger : 23 h 58

    Du 7 au 17 avril, la configuration sera la même :

    • Premier départ de La Doua – Gaston Berger vers Lycée Lumière : 20 h 38
    • Premier départ de Lycée Lumière vers La Doua – Gaston Berger : 22 h 09
    • Dernier départ de La Doua – Gaston Berger vers Lycée Lumière : 00 h 26
    • Dernier départ de Lycée Lumière vers La Doua – Gaston Berger : 23 h 58

    Les dernières perturbations attendues du 20 au 24 avril

    Les usagers devront encore s’armer de patience entre les 20 et 24 avril. Les perturbations attendues sont les mêmes. À partir de20 h 300, la ligne T4 circulera uniquement entre les stations La Doua - Gaston Berger et Lycée Lumière.

    • Premier départ de La Doua – Gaston Berger vers Lycée Lumière : 20 h 41
    • Premier départ de Lycée Lumière vers La Doua – Gaston Berger : 21 h 45
    • Dernier départ de La Doua – Gaston Berger vers Lycée Lumière : 00 h 26
    • Dernier départ de Lycée Lumière vers La Doua – Gaston Berger : 23 h 58

    Des bus relais mis à disposition

    Des bus relais seront déployés toutes les 15 minutes de Lycée Lumière à Hôpital Feyzin Vénissieux et desserviront dans les deux sens de circulation les arrêts Lycée Lumière, Etats-Unis Tony Garnier, Beauvisage – CISL, Etats-Unis Viviani, Joliot-Curie – M. Sembat, La Borelle, Gare de Vénissieux, Croizat – Paul Bert, M. Houël Hôtel de Ville, Lycée Jacques Brel, Herriot Cagne, Venissy Frida Kahlo, Division Leclerc, Maurice Thorez, Lenine – Corsiere, Darnaise, Hôpital Feyzin Vénissieux.

    Le premier départ en direction d’Hôpital Feyzin Vénissieux sera à 21 h 05, et le dernier à 00 h 51. En direction de Lycée Lumière, le premier départ s’effectuera à 21 h 45, et le dernier à 00 h 32.

    à lire également
    Impôts, prime d'activité, APL… ce qui change au 1er avril

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Tramway TCL ligne
    Métropole de Lyon : des perturbations attendues dès ce soir sur la ligne de tramway T4 19:25
    Impôts, prime d'activité, APL… ce qui change au 1er avril 19:00
    Lyon : un exercice de sécurité civile organisé dans le tunnel de la Croix-Rousse ce jeudi 18:43
    Malick Fofana de nouveau opéré : quelle fin de saison pour l'OL ? 18:22
    Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ?
    Lyon, Vénissieux, Saint-Fons, Vaulx-en-Velin, Meyzieu, Givors... : votre maire a-t-il vraiment gagné ? 18:00
    d'heure en heure
    Villeurbanne : une maison mise à disposition de l’association Viffil, dédiée à l’accueil des femmes victimes de violences 17:45
    Aline Guitard
    Rue Bugeaud à Lyon : un collectif s’inquiète de la nomination d’Aline Guitard comme adjointe à la Mémoire 17:10
    Lyon : après le Transbordeur, la chanteuse Suzane sera en concert à la Halle Tony Garnier en 2027 16:35
    Halles de Lyon Paul Bocuse de Lyon
    Lyon : un nouveau festival gastronomique aux Halles Paul Bocuse 16:00
    Villeurbanne : une femme décède après une injection illégale, ce collectif dénonce "un problème structurel" 15:23
    Lyon : le festival Intérieur Queer dévoile sa programmation 14:43
    Le Mondial de la Praline revient en 2026 pour une 4e édition gourmande 14:40
    Le Département du Rhône met à l’honneur ses écoles de musique 14:27
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut