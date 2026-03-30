Métropole de Lyon : des perturbations attendues dès ce soir sur la ligne de tramway T4

Dans le cadre des travaux de la ligne de tramway 10, le tramway T4 sera perturbé en soirée du 30 mars au 1er avril, puis plusieurs jours tout au long du mois.

Plusieurs perturbations sont attendues dès ce soir et tout au long du mois d’avril sur la ligne de tramway T4 afin que les travaux de la future ligne de tramway T10 puissent se poursuivent.

La circulation sera perturbée en soirée, à partir de 20 h 30, dès ce lundi 30 mars et jusqu’au 1er avril. Elle circulera uniquement entre La Doua - Gaston Berger et Lycée Lumière. Le dernier départ complet jusqu’à Hôpital Feyzin Vénissieux s’effectuera à 20 h 31, et dans le sens inverse à 21 h 28.

Premier départ de La Doua – Gaston Berger vers Lycée Lumière : 20 h 41

Premier départ de Lycée Lumière vers La Doua – Gaston Berger : 21 h 45

Dernier départ de La Doua – Gaston Berger vers Lycée Lumière : 00 h 26

Dernier départ de Lycée Lumière vers La Doua – Gaston Berger : 23 h 58

Lire aussi : Lyon : la ligne F2 du funiculaire à l'arrêt du 7 au 22 avril

Des perturbations le 6 avril puis du 7 au 17 avril

Ce sera également le cas le 6 avril. La ligne circulera uniquement de La Doua - Gaston Berger à Lycée Lumière à partir de 20 h 30. Le dernier départ complet depuis La Doua est prévu à 20 h 36, et à 21 h 29 depuis Hôpital Feyzin Vénissieux.

Premier départ de La Doua – Gaston Berger vers Lycée Lumière : 20 h 52

Premier départ de Lycée Lumière vers La Doua – Gaston Berger : 22 h 09

Dernier départ de La Doua – Gaston Berger vers Lycée Lumière : 00 h 26

Dernier départ de Lycée Lumière vers La Doua – Gaston Berger : 23 h 58

Du 7 au 17 avril, la configuration sera la même :

Premier départ de La Doua – Gaston Berger vers Lycée Lumière : 20 h 38

Premier départ de Lycée Lumière vers La Doua – Gaston Berger : 22 h 09

Dernier départ de La Doua – Gaston Berger vers Lycée Lumière : 00 h 26

Dernier départ de Lycée Lumière vers La Doua – Gaston Berger : 23 h 58

Les dernières perturbations attendues du 20 au 24 avril

Les usagers devront encore s’armer de patience entre les 20 et 24 avril. Les perturbations attendues sont les mêmes. À partir de20 h 300, la ligne T4 circulera uniquement entre les stations La Doua - Gaston Berger et Lycée Lumière.

Premier départ de La Doua – Gaston Berger vers Lycée Lumière : 20 h 41

Premier départ de Lycée Lumière vers La Doua – Gaston Berger : 21 h 45

Dernier départ de La Doua – Gaston Berger vers Lycée Lumière : 00 h 26

Dernier départ de Lycée Lumière vers La Doua – Gaston Berger : 23 h 58

Des bus relais mis à disposition

Des bus relais seront déployés toutes les 15 minutes de Lycée Lumière à Hôpital Feyzin Vénissieux et desserviront dans les deux sens de circulation les arrêts Lycée Lumière, Etats-Unis Tony Garnier, Beauvisage – CISL, Etats-Unis Viviani, Joliot-Curie – M. Sembat, La Borelle, Gare de Vénissieux, Croizat – Paul Bert, M. Houël Hôtel de Ville, Lycée Jacques Brel, Herriot Cagne, Venissy Frida Kahlo, Division Leclerc, Maurice Thorez, Lenine – Corsiere, Darnaise, Hôpital Feyzin Vénissieux.

Le premier départ en direction d’Hôpital Feyzin Vénissieux sera à 21 h 05, et le dernier à 00 h 51. En direction de Lycée Lumière, le premier départ s’effectuera à 21 h 45, et le dernier à 00 h 32.