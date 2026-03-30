Impôts, prime d'activité, APL… ce qui change au 1er avril

Hausse des aides sociales et des frais médicaux, baisse du prix du gaz, de nombreuses choses s'apprêtent à changer dans votre quotidien à partir du 1er avril.

Ce n'est pas une blague, de nombreuses choses s'apprêtent à changer dans votre vie quotidienne à partir de ce mercredi 1er avril. Au mois de mars déjà, la taxe sur les petits colis est devenue effective, comme la hausse des frais d'hospitalisation. Prime d’activité, prix du gaz ou encore aides sociales, Lyon Capitale vous aide à voir plus clair parmi tous ces changements.

La prime d'activité augmente

C'est un changement qui ne devrait pas déplaire aux travailleurs les plus modestes. Dans le cadre de la loi finance de 2026, la prime d'activité va être revalorisée à hauteur de 50 euros par mois et par bénéficiaire. A noter que ce coup de pouce est attribué aux personnes dont le salaire est supérieur à 55 % du SMIC et inférieur à 2 000 euros net social par mois. La somme versée est calculée par rapport aux ressources du foyer, de la composition familiale, de la situation de logement et des autres aides sociales touchées.

APL, RSA... les aides sociales aussi grimpent

Pas de prime d'activité ? Pas de panique. Les autres aides aussi vont être revues à la hausse, comme prévu par la loi finance pour 2026. C'est le cas du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de l’aide personnalisée au logement (APL) et des allocations familiales. Selon le site du gouvernement, l'augmentation doit atteindre la moyenne de l'inflation sur l'année 2025, soit 0,9 %.

Le prix du gaz en (légère) baisse

Bonne nouvelle pour les consommateurs, le prix repère du gaz, publié tous les mois par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), et utilisé comme la référence indicative, est en léger déclin. Cette baisse est évaluée à -0,70 % par rapport au mois de mars, soit moins 0,1 centime par kWh. Le prix repère moyen s’établit donc à 0,139 € par kWh TTC. Le montant atteint 0,135 €/kWh pour la consommation liée à la cuisson ou à l’eau chaude et 0,104 € pour le chauffage.

Le chèque énergie fait son come-back

Son montant varie entre 48 et 277 euros, selon les revenus et la taille du foyer : le chèque énergie est de retour. Selon le site chequeenergie.gouv, les bénéficiaires identifiés recevront leur chèque début avril. Dans le Rhône, la date d'envoi est prévue pour la semaine du 13 au 20 avril, quand les premiers départements recevront leur chèque à partir de ce mercredi.

Certains frais de santé vont augmenter

En avril, des interventions médicales vont voir leurs prix augmenter. C'est le cas des actes les plus couteux. Ainsi, pour toute prestation dont le tarif dépasse les 120 euros, la participation forfaitaire demandée au patient passe de 24 à 32 euros, soit une hausse de 8 euros (+33 %).

Si vous disposez d’une mutuelle, ces coûts sont généralement remboursés. Par contre, sans complémentaire santé, le patient paie ces frais. A noter que le tarif du forfait journalier hospitalier ou encore du forfait patient urgences avaient déjà augmenté le 1er mars dernier.

Plus de possibilités de réclamer des congés payés non-accordés ?

Si vous avez contracté un arrêt maladie entre 2009 et 2024, avril fait office de dernière chance. Vous avez jusqu'au 23 du mois pour réclamer d’éventuels droits à congés payés non accordés. Passé ce jour, impossible de les demander auprès de votre patron. Pour rappel, depuis l’adoption de la loi DDADUE en avril 2024, les salariés acquièrent aussi des jours de congés payés pendant un arrêt de travail.

Feu vert pour la déclaration de revenus

Ne prenez pas peur à l'évocation de ces mots. La campagne de déclaration de revenus débute bien ce 9 avril. Pour réaliser la démarche vous avez le choix entre la réaliser en ligne ou en papier si ce n'est pas possible autrement. La date butoir pour réaliser ces démarches est établie entre mai et juin. Cette déclaration permet d'évaluer le montant de l'impôts sur le revenu. Par ailleurs, le barème des impôts a lui aussi été revalorisé de 0,9 %, à hauteur de l’inflation.