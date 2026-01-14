Plusieurs élus, dont le président de la Métropole de Lyon et le maire de Rillieux-la-Pape étaient présents pour une visite de chantier.

Depuis novembre dernier, des travaux de modernisation sont en cours sur l'usine d'eau potable de la Pape. Ces derniers devraient permettre au site de retrouver sa production d'autrefois.

"L'eau qui coule du robinet c'est très simple, naturel, mais si elle ne coule plus du jour au lendemain, la Métropole de Lyon ne sera plus habitable" rappelait son président, Bruno Bernard, ce mercredi 14 janvier. Afin d'éviter une telle situation, l’usine de la Pape prend le relais, lorsque le principal site de captage d’eau potable de la Métropole est hors service. Imaginée comme moyen de "secours", l'usine rilliarde s'alimente dans le lac des Eaux Bleues de Miribel-Jonage pour continuer d'alimenter les habitants de la Métropole de Lyon en cas d'incident.

Conçu pour traiter l'eau à hauteur de 150 000m3 par jour, le site est aujourd'hui confronté à des difficultés. La dégradation de la qualité de l'eau, liée au réchauffement climatique, contraint l'usine à traiter 75 000 m3 d'eau par jour. Un quota insuffisant pour répondre aux besoins du territoire : "Les filtres se colmatent car ils reçoivent une eau trop chargée en micropolluants, ils sont donc plus souvent en mode lavage et ne produisent plus assez", explique Stéphane Perrin, responsable des travaux d'ouvrage du projet.

Afin de redonner à l'usine son efficacité d'autrefois, des travaux sont en cours sur le site de la Pape. Débutés en novembre, ces derniers devraient permettre d'adapter la chaîne de traitement de l'usine à l'évolution de la qualité de l'eau du lac : "L'objectif de ce projet n'est pas d'augmenter, mais bien de retrouver le niveau de production initial de l'usine", indique Stéphane Perrin. Un projet nécessaire mais coûteux, estimé à 64 millions d'euros.

Du prélèvement au robinet

Pour répondre à ces objectifs, le projet prévoit la construction de deux nouveaux bâtiments, en plus des trois bâtiments existants. Le premier bâtiment à construire abritera les ouvrages de clarification, remplaçant les installations actuelles : "Il y aura deux étapes de traitement, une première étape de clarification par décantation, suivie d'une étape d'adsorption, l'idée étant d'absorber l'ensemble des micropolluants", explique Stéphane Perrin.

Une fois clarifiée, les eaux rejoindront le bâtiment de filtration et ses neuf filtres déjà existants et conservés. Enfin, l'eau sera désinfectée dans le troisième bâtiment existant, avant d'être distribuée aux habitants de la Métropole de Lyon : "Le projet prévoit le remplacement du système de désinfection actuel à l'ozone par un traitement de désinfection UV", souligne le responsable des travaux d'ouvrage.

Les filtres bicouches, permettant d'affiner les matières en suspension seront conservés.

Un dernier bâtiment sera quant à lui construit afin d'abriter la filière spécifique des "eaux sales". L'objectif ? Traiter le reste des "eaux sales" et stocker les réactifs, pour ne pas relâcher de matières polluantes dans la nature.

Réussir à potabiliser l'eau de la Saône

Grâce à ce nouveau site, les équipes d'Eau du Grand Lyon espèrent également réussir à potabiliser une seconde source d'eau : celle de la Saône : "Les nouveaux équipements de l'usine permettront de traiter deux sources d'eaux à la fois, nous avons donc pour projet de réussir à traiter l'eau de la Saône", annonce Anne Grosperrin, vice-présidente de la Métropole de Lyon, dédiée au cycle de l'eau.

En attendant, les travaux se poursuivent. Les premiers bâtiments devraient être mis en service d'ici début 2028. Il faudra néanmoins attendre la fin 2028 pour que l'ensemble du site rénové soit opérationnel.

L'usine continue de fonctionner lors des travaux.

Lire aussi : PFAS : au sud de Lyon, l'usine d'eau de Ternay se conforme aux nouvelles normes