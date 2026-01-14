Actualité
Cour de récré arbres
L’un des îlots doté d’un parcours ludique dans la cour de l’école des Petits Canuts. (Crédit : Loane Carpano)

Lyon : l'école des Petits Canuts à son tour dotée d'une "cour nature"

  • par Loane Carpano

    • Mardi 13 janvier, la Ville de Lyon a inauguré la "cours nature" de l'école maternelle des Petits Canuts sur le plateau de la Croix-Rousse.

    Parents, enseignants, élèves et élus étaient présents à la sortie de l'école maternelle des Petits Canuts ce mardi 13 janvier. L'occasion d'inaugurer et de découvrir la nouvelle "cour nature" , dont les petits croix-roussiens profitent depuis la rentrée de septembre. Autrefois bétonnisée, la cour dispose désormais d'îlots végétalisés et de nouveaux jeux. L'objectif ? Rendre la cour plus agréable et propice aux activités extérieures.

    Préau école
    Le maire de Lyon était présent pour inaugurer la nouvelle cour végétalisée de l'école. (Crédit : Loane Carpano)

    Facteur de "santé" et de "bien-être"

    Si les arbres n'ont pas encore entièrement poussé, les enfants semblent déjà s'approprier l'espace : "Nous avons une cour, où les enfants sont heureux, grimpent, pédalent, observent, plantent, arrosent...", se réjouit le directeur de l'établissement. "C'est bien plus joli qu'avant, ça fait un peu de vie dans la cour et il devrait faire moins chaud en été", souligne quant à elle une mère de famille.

    Pour le maire de Lyon, la cour nature constitue un atout pour la santé des plus jeunes : "La présence de la nature dans un établissement comme celui-ci à une vertue : celle de la santé et du bien-être (...) Grâce à ce nouvel espace, les enfants vont pouvoir quotidiennement avoir ce contact avec la nature", explique-t-il.

    200 m2 désormais végétalisés

    En partie imaginée par les équipes scolaires, la cour dispose de plusieurs espaces permettant de répondre aux besoins de chaque enfant : "Nous avons fait en sorte d'avoir des espaces propices à l'activité dynamique et à l'inverse des endroits plus calmes pour des enfants qui voudraient s'assoir et être plus tranquille", explique Stéphane Rogue, maître d'oeuvre du projet pour la Ville de Lyon. Des espaces pédagogiques, dont un disposant d'une jardinière, ont également été installés pour permettre aux enseignants de faire classe en extérieur.

    Sur la cour de 720 m2, 200m2 ont été végétalisés et 35% des sols ont été désimperméabilisés . Au total, neuf arbres ont été plantés : "Nous avons essayé de planter assez dense pour gagner un effet d'ombre et de fraîcheur rapidement", précise Stéphane Rogue. Les petits croix-roussiens devront néanmoins patienter encore quelques années avant de voir les arbres adultes : "ll faudra compter au moins trois à cinq ans pour que l'arbre s'installe et puisse se développer", indique la maître d'oeuvre.

    En attendant, les élèves peuvent d'ores et déjà profiter de tables, de chaises, d'un petit mur d'escalade et de parcours végétalisés installés dans la cour.

    Mur d'escalade cour nature
    Mur d'escalade de motricité pour les élèves de maternelle (Crédit : Loane Carpano)

