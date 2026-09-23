Un mercredi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu'à 28 degrés attendus

Ce mercredi 23 septembre 2026, jour de l'équinoxe d'automne, s'annonce très ensoleillé et chaud à Lyon, avec un mercure qui atteindra les 28 degrés dans l'après-midi.

Il va de nouveau faire chaud à Lyon et dans la métropole lyonnaise ce mercredi 23 septembre. Pour ce jour de l'équinoxe d'automne, le temps s'annonce très ensoleillé. Le soleil brillera du matin au soir sous une chaleur estivale l'après-midi.

Côté températures, s'il fait 12 degrés ce mercredi matin le mercure atteindra les 28 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison et une chaleur exceptionnelle pour la période qui devrait durer encore quelques jours.