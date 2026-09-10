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Jean-Michel Aulas lors du 1er tour des Municipales 2026 à Lyon. @William Pham

Coup de tonnerre à la Métropole de Lyon : Véronique Sarselli réintègre Jean-Michel Aulas

  • par Corentin Lucas

    • Mis en retrait en juin dernier après la crise liée à l’affaire Abreu, Jean-Michel Aulas retrouve ses fonctions de premier vice-président de la Métropole de Lyon.

    La crise prend fin à la Métropole de Lyon. Ce jeudi 10 septembre, Jean-Michel Aulas retrouve officiellement sa délégation de premier vice-président, après avoir été temporairement privé de ses fonctions par Véronique Sarselli en juin dernier.

    La présidente de la Métropole avait retiré les délégations des trois vice-présidents Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton dans le contexte de la crise provoquée par l'affaire Abreu. "J’ai tranché pour l’institution et le territoire, pas pour des personnes", explique la présidente de la Métropole dans un communiqué. "Ma décision s’accompagne d’un rappel clair des règles qui s’imposent à tous les membres de l’exécutif : loyauté, solidarité, travail collectif et respect de la parole de l’institution. Ces principes ne sont pas négociables", rappelle-t-elle.

    "Mes réactions n’ont pas toujours été opportunes"

    Le retrait des délégations avait provoqué de fortes tensions au sein de l'exécutif. Le camp de Jean-Michel Aulas dénonçait une différence de traitement avec d'autres élus. La présidente de la Métropole défendait, elle, une mesure destinée à protéger l'institution.

    Quelques semaines plus tard, le ton semble s'être apaisé. "Les semaines écoulées ont été difficiles pour l’institution et pour chacun. Je mesure les tensions qu’elles ont fait naître", déclare l'ancien président de l'OL. "Le recul me permet aujourd’hui de reconnaître que mon appréciation initiale de la situation n’a pas été pleinement adaptée et que certaines de mes réactions n’ont pas toujours été opportunes", exprime-t-il. Il se dit désormais "heureux de la décision de la Présidente" et lui réaffirme son "engagement à contribuer à l’action de la majorité au service des Grands Lyonnais, dans un esprit de responsabilité et de loyauté".

    La Métropole affirme de son côté vouloir "conforter son unité et sa solidité" autour de son projet pour le territoire.

    Lire aussi : Rue89Lyon relaxé en appel de diffamation envers Jean-Michel Aulas

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