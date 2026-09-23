A Lyon, Interpol s'attaque aux avoirs criminels et veut systématiser ses « notices argent »

Environ 36 millions d'euros d'avoirs criminels ont été récupérés grâce à des "notices argent" expérimentées depuis janvier 2025 par Interpol, qui a même identifié ainsi les investissements d'un mafieux italien dans des vaches brésiliennes.

L'organisation internationale de police criminelle, dont le siège est à Lyon, a travaillé avec de nombreux experts, 82 pays, Italie en tête et 260 « notices argent » ont été diffusées lors de cette période test, a annoncé à quelques journalistes Nicholas Court, directeur en charge de la coordination des groupes de travail chez Interpol.

"Elles permettent aux pays membres de dire: ‘nous avons le nom de tel individu, le crime dans lequel il est impliqué, la somme en cause et l'endroit où elle pourrait être, mais les avoirs ne sont pas situés dans notre pays et nous voulons les récupérer’", explique-t-il.

Une notice argent vise à tracer et recouvrer les avoirs d’origine criminelle, à combattre la criminalité transnationale organisée et à renforcer la coopération policière internationale. Elle permet aux pays de diffuser des alertes et des demandes d’informations dans le monde entier.



Grâce aux notices et diffusions argent, les pays membres peuvent demander des informations relatives aux avoirs en lien avec les activités criminelles d’une personne, telles que la fraude, la corruption, le trafic de drogues, la criminalité environnementale et d’autres infractions graves. Elles faciliteront la localisation, l’identification, et l’obtention d’informations sur les avoirs blanchis, notamment des propriétés, des véhicules, des comptes bancaires et des entreprises. Les pays pourront ensuite utiliser ces informations pour coopérer, y compris pour des demandes bilatérales de saisie, de confiscation ou de recouvrement d’avoirs soumis à la législation nationale



L'une de ces notices, émise par l'Italie, "concernait un mafieux très riche et le Brésil a retracé toute une série d'avoirs à son nom et au nom de ses associés. Cela incluait des appartements, des terrains, mais aussi du bétail... ce qui n'est pas inhabituel dans le domaine des avoirs criminels", raconte-t-il.

Interpol n'a pas le pouvoir de geler ou saisir directement ces avoirs, ce qui est du ressort des juridictions nationales, mais elle peut les aider "à se mettre en relation", "à partager l'information", puis à "discuter de la façon de les récupérer", énumère Nicholas Court.

Ce sujet est crucial pour lutter contre la criminalité organisée sachant qu'"environ 99% de tout l'argent criminel reste entre les mains des criminels", selon une estimation de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime citée par M. Court.

Après cette période de test jugée concluante, Interpol veut entériner ce nouveau type de notice par un vote des 196 pays membres lors de son assemblée générale qui se tiendra du 30 novembre au 3 décembre à Hong Kong. Sachant que cela fait plus de 20 ans qu'aucun nouveau type de notice n'a été créé. Interpol est surtout connue pour ses notices rouges, avis de recherche de suspect ou criminel condamné émis par un de ses pays membres que l'organisation diffuse. Elle émet aussi par exemple des notices jaunes pour les personnes disparues ou noires sur les corps non identifiés.

Elles peuvent être consultées par tous les pays membres dans la base de données qui les centralise.

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