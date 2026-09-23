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27/09/25 Mois étudiant : Gratiféria ©Lucas Frangella/Ville de Villeurbanne

Villeurbanne : une Gratiféria pour aider les étudiants à s’équiper gratuitement

  • par LR

    • La Ville de Villeurbanne organise une Gratiféria samedi 26 septembre. Les étudiants pourront récupérer gratuitement du matériel, du mobilier et des produits d’hygiène.

    À Villeurbanne, les étudiants pourront s’équiper gratuitement à l’occasion d’une Gratiféria organisée samedi 26 septembre, de 14h à 18h, à l’Espace jeunes, rue Paul-Verlaine. Casseroles, ustensiles de cuisine, petits électroménagers ou encore objets de décoration seront proposés aux jeunes, sur présentation de leur carte étudiante.

    La Ville invite également les particuliers à faire des dons jusqu’au 24 septembre, pendant les horaires d’ouverture de l’Espace jeunes. Le matériel doit être en bon état, fonctionnel et facilement transportable.

    L’événement permettra aussi aux étudiants de s’informer sur leur santé et leur quotidien. La CPAM, Nightline, le centre de santé universitaire Lyon Le 102 ou encore ESN CosmoLyon seront présents. Des animations et ateliers, dont un vide-dressing et un atelier de création de parfum, compléteront l’après-midi.

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