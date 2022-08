Métiers de l'humanitaire : l'institut Bioforce reçoit 353.000 € de la Région AuRA

Cet institut basé à Vénissieux et reconnu pour ses formations dans les métiers de l'humanitaire, recevra une enveloppe de 353.000€ de la part de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

La Région Auvergne Rhône-Alpes a voté à l'occasion de sa dernière Commission permanente l'octroi d'une subvention de 353.000€ à l'institut Bioforce. Fondée en 1983 par le Dr Charles Mérieux, et basée à Vénis, cette école est devenue en France une référence dans la formation des professionnels de l'humanitaire – 2998 depuis sa création. Conception, gestion, logistique et coordination de projets humanitaires partout dans le monde, l'établissement propose une grande diversité de programmes en formation initiale et continue.

C'est dans l'objectif d'oeuvrer à la "professionnalisation des acteurs humanitaires" et en permettant à l'institut de rémunérer ses 30 stagiaires que la région a fait le choix de cette subventions, dans un contexte où 235 millions de personnes dans le monde ont besoin d'assistance humanitaire.