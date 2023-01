ZFE : un Lyonnais lance une application de transport écologique

Au micro de 6 Minutes Chrono, Oussama Bouceloua, un jeune Lyonnais à la tête d'une entreprise de transport de marchandises a présenté sa nouvelle application qui se veut écologique.

Oussama Bouceloua y croit dur comme fer. Son application "Deliver'App" est l'une des solutions qui va permettre aux transporteurs de livrer dans les centres-villes. Sans stress et en respectant l'environnement. "Depuis tout jeune, je suis dans le domaine du transport. Cette application est une suite logique, confie le gérant de l'entreprise Distri'Xpress Solution. J'ai constaté pas mal de difficultés. Notamment de livrer en ville avec tout type de véhicules, les poids-lourds, les semi-remorques... la cohabitation devient très difficile. On a besoin d'adapter des véhicules plus petits comme des vélos cargo. Avec des partenaires, on a mis en place un système moderne très facile à piloter."

"Livrer tout le monde en toute fluidité en utilisant des modes de transport écologique"

Une chose est sûre, à compter de janvier 2026, les véhicules Diesel ne pourront plus circuler dans la zone à faibles émissions (ZFE) de la métropole de Lyon. Il va donc falloir procéder différemment. "Les véhicules thermiques vont être confrontés à de gros problèmes. On doit s'adapter. Avec mon application, l'approvisionnement logistique s'effectuera dans une zone un peu excentrée et via des hubs (des plateformes) répartis dans la région lyonnaise", souligne Oussama Bouceloua.

Des vélos cargo

"Cela va permettre de livrer tout le monde en toute fluidité en utilisant des modes de transport écologique, poursuit Oussama Bouceloua. En un clic, on pourra récupérer un colis et aller le livrer. L'application va gérer le flux et respecter les normes ZFE."

A l'écoute des "élus" et des "investisseurs"

Grâce à Deliver'App, "on va pouvoir créer des emplois. On va donner l'opportunité à des jeunes d'entreprendre, de créer des petites entreprises dans ce domaine-là" insiste-t-il. Oussama Bouceloua qui veut "fédérer" toutes les bonnes volontés se dit ouvert à toute discussion avec les "élus de la Métropole de Lyon" ainsi qu'avec des "investisseurs".