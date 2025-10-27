Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi

La qualité de l'air sera bonne à moyenne ce lundi 27 octobre à Lyon et dans toute la région lyonnaise, grâce notamment à des conditions météo favorables.

On respire toujours relativement bien à Lyon et dans toute la métropole lyonnaise en ce début de semaine. Grâce notamment à des conditions dispersives avec de la pluie et un peu de vent, la qualité de l'air devrait rester moyenne à bonne ce lundi.

Les concentrations en particules fines, ozone et dioxyde de soufre seront ainsi en baisse à Lyon tandis que la qualité de l'air pourrait être dégradée autour des grands axes de circulation.