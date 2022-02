Peu avant 20 heures, jeudi 17 février, environ 25 000 foyers lyonnais, principalement situés dans les 3e, 7e mais aussi une partie du 8e arrondissement, ont été privés d’électricité pendant une vingtaine de minutes pour certains et près d’1h30 pour d’autres. En cause, une panne sur un transformateur.

Sur les coups de 20 heures jeudi 17 février, dans le 3e arrondissement alors que les rues étaient plongées dans le noir le plus complet il n’était pas rare de voir quelques lumières de bougies vaciller aux fenêtres et de croiser des passants avançant à la lumière de la torche de leur téléphone. À partir de 19h50 et jusqu’à 21h20, 20h15 pour les plus chanceux, les habitants d’une partie des 3e, 7e et 8e arrondissements ont été privés d’électricité.

🔴 Panne d’électricité en cours sur Lyon 3 et Lyon 7. Les techniciens d’@enedis_rhod sont mobilisés pour rétablir l’électricité rapidement. Pour plus d’informations en temps réel, connectez vous sur l’appli « enedis à mes côtés ». Avec nos excuses pour la gêne occasionnée. — Cabrol Elise (@CabrolElise) February 17, 2022

25 000 foyers sans électricité

Des milliers de foyers ont subi les conséquences d’une "panne matérielle" sur un transformateur, comme l’a précisé sur Twitter Carole Élise, la directrice Territoriale Lyon Métropole de Enedis. Le Progrès rapporte de son côté qu’au total ce serait près de 25 000 foyers qui auraient été touchés par la panne. La majorité des habitations ont retrouvé du courant au bout d’une vingtaine de minutes, les autres ont dû patienter jusqu’à 21h20.