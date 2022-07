Football : l'OL complètement dépassé par Willem II

Pour son premier des deux matches amicaux, un OL bis s'est très largement incliné 5 à 0 contre Willem II, équipe de deuxième division des Pays-Bas.

En stage de préparation depuis lundi, l'Olympique lyonnais disputait ce samedi le premier de ses deux matches amicaux du week-end contre Willem II (2e division néerlandaise). Pour l'occasion, Peter Bosz, l'entraîneur rhodanien, avait choisi d'aligner une équipe que l'on qualifiera de bis. Complètement dépassés, les joueurs de l'OL ont sombré en s'inclinant 5 à 0. Le premier but est venu d'un corner, avant que les erreurs défensives ne se multiplient.

Un nouveau match dimanche

Rien de rassurant à moins de deux semaines de la reprise du championnat avec la réception d'Ajaccio. Avec une formation moins expérimentale, les Lyonnais devront montrer un tout autre visage dimanche face à Feyenoord, un adversaire au calibre supérieur.

Pour l'heure, l'OL a joué 6 rencontres de présaison en comptant celle de ce 23 juillet : trois victoires contre Bourg-en-Bresse (2-4), le Dynamo Kiev (3-0) et Anderlecht (2-3). Il a également perdu trois fois, face au Dynamo Kiev (1-3) et à Anderlecht (3-0), en plus de ce samedi.

Après leur semaine aux Pays-Bas, les Rhodaniens termineront leur préparation avec un duel contre l'Inter Milan le 30 juillet.

