Nuits de Fourvière 2022 à Lyon : c’est le jour J pour acheter ses billets 

Tout juste une semaine après la révélation de sa programmation de l’été 2022, le festival les Nuits de Fourvière ouvre ce mardi 15 mars à midi sa billetterie. Il faudra être vif pour s’offrît le droit d’assister aux nombreuses représentations réparties sur 59 jours, du 2 juin au 30 juillet.

En présentation de cette 76e édition des Nuits de Fourvière, son directeur Dominique Delorme confiait souhaiter une édition « explosive » avec le retour notamment des artistes internationaux sur la scène du Grand Théâtre, un passage à Villeubranne, première Capitale française de la culture, ou encore l’installation d’un village de cirque au domaine de Lacroix-Laval. Pour ce retour à la normale si l’on peut dire, après deux années perturbées par les conséquences du Covid-19, « 2022 c’est un retour à la dimension du festival » avec près 150 à 160 000 spectateurs attendus du 2 juin au 30 juillet.

Cet été, 59 spectacles de théâtre, danse, musique, opéra et cirque répartis en 173 représentations seront proposés au public lyonnais. De quoi faire vibrer la colline de Fourvière pendant 59 jours avec en ouverture une représentation rare de la Comédie française en plein air. Cette dernière proposera une version du Tartuffe ou l’Hypocrite montée par Ivo Van Hove dans le cadre du 400e anniversaire de Molière.

Ouverture de la billetterie ce mardi à midi

Au moment d’acheter ses billets lors de l’ouverture de la billetterie, mardi 15 mars à midi, il ne faudra pas manquer de s’arrêter sur le Roméo et Juliette contemporain proposé par le Français installé à Los Angeles Benjamin Millepied, le concert du pianiste Sofiane Pamart aux côtés du chanteur Gaël Faye ou encore ceux de Nick Cave, Patti Smith, Dutronc père et Dutronc fils, The Smile, M, Julien Clerc Juliette Armanet, Abd Al Malik, Andrew Bird. Toute la programmation du festival est à retrouver ici.

