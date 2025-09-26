Météo : les nuages dominent et l’air reste frais ce vendredi à Lyon

Les nuages seront toujours très présents dans le ciel de Lyon ce vendredi 26 septembre. Il fera également frais avec seulement 14 degrés attendus dans l’après-midi.

La journée de ce vendredi 26 septembre sera la plus fraîche de cette semaine à Lyon. Il fait en effet seulement 10 degrés ce matin et le ciel reste particulièrement chargé. Aucune pluie n’est cependant attendue dans la matinée.

Dans l’après-midi, les nuages domineront toujours au-dessus de Lyon bien que de rares éclaircies seront visibles. Le mercure quant à lui grimpera seulement à 14 degrés au meilleur de la journée. Les températures devraient toutefois légèrement remonter durant le week-end avant un retour aux normales de saison la semaine prochaine.