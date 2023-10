Météo : du soleil et jusqu'à 26 degrés ce jeudi

Il fera encore chaud et beau ce jeudi à Lyon et sur l'agglomération lyonnaise. Jusqu'à 26 degrés sont attendus cette après-midi.

Les journées se suivent et se ressemblent niveau météo à Lyon et dans la région lyonnaise. Même si la journée ne devrait pas battre de nouveaux records de température, comme cela a pu être le cas en début de semaine, il fera encore beau et chaud ce jeudi.

Ce matin, il fait 14 degrés à Lyon, contre 26 au meilleur de la journée. Niveau ciel, on devrait encore avoir du soleil jusqu'à ce soir, avant un retour attendu de la pluie pour ce weekend.

Des températures largement au dessus des normales de saison une nouvelle fois.