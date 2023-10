Météo : du soleil et de l'air frais ce dimanche à Lyon

De belles éclaircies sont annoncées ce dimanche, avec un air plus frais et des températures qui se rapprochent des normales de saison.

C’est un dimanche ensoleillé à Lyon malgré un voile de nuages bas. Un léger vent en provenance du sud-ouest amènera avec lui quelques nuages en début d’après-midi.

La matinée s’annonce fraîche avec 9° C au lever du soleil. L’après-midi sera plus douce, le mercure se stabilisera à 18° C à partir de 14h. Aucune précipitation n’est à prévoir.

Plus aucun département n’est en vigilance inondation, en Auvergne-Rhône-Alpes, comme partout France.