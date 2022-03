Le soleil et le temps printanier continuent de prédominer ce mardi 29 mars à Lyon. Mais cela ne devrait pas durer. Un fort vent du sud devrait apporter des gouttes de pluie dans la soirée.

Après une semaine de ciel bleu à Lyon, la fin des beaux jours va commencer à se faire ressentir pour tous les Lyonnais. Si le soleil devrait prédominer dans la matinée, mardi 29 mars, un fort vent du sud devrait apporter de premières précipitations en fin d'après-midi. Des rafales de vent allant jusqu'à 45 km/h sont attendues sur la capitale des Gaules.

Par ailleurs, la chute des températures prévue pour la fin de semaine n'est pas pour aujourd'hui. Le thermomètre devrait afficher encore 20 degrés au meilleur de la journée, selon Météo France.

De la neige pour la fin de semaine ?

Et si les gouttes de pluie devraient être présentes seulement dans la soirée ce mardi 29 mars, le reste de la semaine va rapidement se gâter à Lyon. De la pluie est prévue mercredi 30 et jeudi 31 mars. Plus étonnant encore : de la neige est attendue vendredi 1er avril. Et ce n'est pas une farce de Météo France.

