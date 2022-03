Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France et candidate LR à la présidentielle (Photo par Pascal GUYOT / AFP)

Annoncé depuis plusieurs semaines, le meeting de Valérie Pécresse (LR) à Lyon, prévu juste avant le 1er tour, aura finalement lieu le 7 avril dans la salle de réception du Matmut Stadium de Gerland. Laurent Wauquiez devrait faire office de régional de l’étape à ses côtés.

À moins de 15 jours du 1er tour de l’élection présidentielle et alors que les candidats ont lancé leur campagne dans la dernière ligne droite, le défilé des prétendants à l’Élysée va se poursuivre jusqu’au scrutin. Nathalie Arthaud et Fabien Roussel qui sont attendus entre Rhône et Saône début avril seront rapidement suivis de Valérie Pécresse, la candidate LR à l'élection présidentielle.

Après plusieurs dates avancées au cours des dernières semaines pour un meeting juste avant le 1er tour, la présidente de la région Île-de-France, qui a dû suspendre temporairement ses déplacements publics en raison d’une infection au Covid-19, sera finalement à Lyon le 7 avril prochain. Elle recevra ses sympathisants à 19 heures au Village Implid, la salle de réception du Matmut Stadium de Gerland, dans le 7e arrondissement.

Wauquiez régional de l'étape

Pour cette étape lyonnaise, l’élue LR sera accompagnée de Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En septembre dernier, lors d’un déplacement à Lyon, Valérie Pécresse s'était confiée sur Laurent Wauquiez dans les colonnes de Lyon Capitale : "Oui. Je veux travailler avec tous les talents de la droite. C'est l'équipe de France. Laurent a eu une superbe victoire dans sa région, il est l'un des talents de cette équipe de France et l'un des talents les plus remarquables. Moi je veux absolument travailler avec lui", nous avait-elle assuré.

