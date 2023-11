Météo : 6°c et un ciel dégagé à Lyon ce dimanche 26 novembre

L'hiver se rapproche et le froid s'installe en cette fin de novembre à Lyon. Il faut s'attendre à un ciel légèrement voilé mais ensoleillé, avec des températures allant de 2 à 6°c, pour ce dimanche 26 novembre.

"Un anticyclone est positionné sur la France apportant un temps calme et sec sur notre région. Sous un ciel dégagé cette nuit, nous observons des gelées sur le secteur", indique Météo Lyon. La présence de nuages bas matinaux sont possibles avec néanmoins quelques éclaircies. Le ciel se dégagera dans l'après-midi et conservera un simple voile d'altitude "ternissant plus ou moins l'éclat du soleil" jusque dans la soirée.

Au niveau des températures, celles-ci varieront entre 2 et 6°c dans la matinée. Il fera 7°c au grand maximum cet après-midi. La soirée sera fraiche, puisque le thermomètre affichera 2°c au minimum à partir de 20 heures.